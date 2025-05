La obsesión de Elvis Presley por las jóvenes

'Las mujeres de Elvis', el documental estrenado en Amazon, dibuja al rey del rock como un depredador sexual que daña sin duda el legado mantenido hasta la fecha por el artista. Para muchas de las mujeres entrevistadas, Elvis fue su primer amor. Algunas perdieron su virginidad con él, después de un par de citas. Todas le creyeron cuando les dijo que «su amor por ellas era especial y diferente a todo lo que había sentido antes». Algunos todavía se aferran a esa creencia hoy.

Letitia Kirk, quien fue su enfermera durante la década de los 70 asegura en el documental que vio tantas adolescentes llevadas a su mansión de Tennessee que perdió la cuenta. También se señala a DJ George Klein, como su proxeneta y la persona que le traía a jóvenes adolescentes a Elvis. A veces no tenían ni siquiera que salir de Graceland, solo con asomarse a las puertas donde se agolpaban las fans podían elegir alguna joven guapa que invitaban a entrar y a conocer a su ídolo.

Kathy Tatum tenía 16 años cuando en 1969 conoció a Elvis. El cantante de 24 años acababa de ser padre por primera vez. Al principio, simplemente fueron besos y caricias, pero eso dio paso a encuentros furtivos en la habitación de un motel que el artista alquilaba permanentemente. Ella comenzó a faltar a la escuela para poder estar con él todos los días. Elvis no quería sexo completo, relata en el documental, pero la acariciaba constantemente mientras hablaba con amigos en la habitación. Él le prometió casarse con ella, si esperaba unos años hasta que pudiera divorciarse, pero ella se dio cuenta de que cuando se hiciera mayor perdería interés en ella.

Otras afectadas dibujan al artista como un hombre infantil, muy temperamental y malcriado. Su novia oficial en la década de 1950 fue la cantante y actriz Anita Wood, que tenía un programa de radio llamado Antics Of Anita. La exhibieron ante la prensa, pero Elvis no tuvo relaciones sexuales con ella, al menos en la primera parte de la relación: dijo que quería que siguiera siendo virgen hasta que se casaran. Su talento, combinado con la fama de ser la supuesta prometida de Elvis, le consiguió un contrato en Hollywood, algo que despertó los celos de Elvis. Incapaz de soportar la idea de que ella besara a otros hombres en la pantalla, le rogó que abandonara su carrera y regresara a Tennessee.

Elvis solía tener sexo con dos o tres mujeres por noche. Cuando vio por primera vez a Priscilla Beaulieu, de 14 años, hija de un oficial de la fuerza aérea de los EE. UU., Elvis quedó instantáneamente enamorado. Después de su regreso a Estados Unidos, Priscilla se casó con él y se mudó a Graceland. Se casaron en Las Vegas en 1967 cuando ella tenía 21 años. Nueve meses después, nació su única hija, Lisa Marie (quien murió a principios de este año). Para la biógrafa Alanna Nash, «los 14 años lo era todo para Elvis». En 1977 conoció a Ginger Alden, comenzó a hablar sobre el matrimonio en una semana. Ella solo tenía 20 años.

La trató como a una sirvienta: una vez, cuando ella se negó a levantarse de la cama para traerle un yogur, tomó una Magnum del 45 y le metió una bala en la cabecera. El hermanastro de Elvis, David Stanley, uno de los miembros de su séquito personal en los 70 asegura que: «Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba. Le dije que es un milagro que no lo arrestaron. Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hizo, debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo. Elvis podría convencerte de que te quitaras los calcetines«.

Stanley estaba en Graceland el día de agosto de 1977 en que Elvis murió, a los 42 años, de un ataque al corazón provocado por una sobredosis de drogas. Aunque él cree que su hermanastro se quitó la vida, temeroso de que su obsesión por las niñas menores de edad estuviera a punto de ser expuesta en un libro y atormentado por su culpa por traicionar a tantos amantes. «Creo que simplemente no pudo continuar», asegura Stanley en el documental.