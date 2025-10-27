El Príncipe Andrés impone una condición a Carlos III para abandonar su residencia

Pocos matrimonios han dado tantos días de gloria a la prensa sensacionalista inglesa como el Príncipe Andrés (65 años) y su exmujer, Sarah Ferguson (66). A pesar de que ninguno de los miembros de la Familia Real británica está exento de polémicas, sin ... duda el trono de los escándalos pertenece al hermano menor del Rey Carlos III (76). La fama de mujeriego que siempre ha tenido no le ayudó cuando su nombre se vio envuelto en un escándalo de abusos sexuales. En 2015, una mujer norteamericana le denunció ante un tribunal de Florida por forzarla a mantener relaciones sexuales cuando ella era menor de edad. Un caso que se enmarcaba dentro de una red de esclavas sexuales liderada por el financiero norteamericano Jeffrey Epstein, amigo muy cercano del Príncipe. Una polémica en la que su mujer también se ha visto envuelta después de que saliesen a la luz unos correos en los que la madre de Beatriz (37) y Eugenia de York (35) mostraba su apoyo al pedófilo después de ser condenado por delitos sexuales.

Después de esto, mucho les va a costar a los duques recuperar la simpatía y el beneplácito del pueblo y, sobre todo, de la Familia Real. Por el momento el exmatrimonio no solo se ha visto despojado de todos sus títulos reales sino que también estarían en negociaciones con el Rey Carlos para abandonar Royal Lodge, la que hasta ahora era su residencia privada.

Su contrato, que se publicó la semana pasada en 'The Times', estipulaba que tras haber pagado una fianza de un millón de libras y las reparaciones de unos 7,5 millones en el año 2005 no tenía que abonar más que una cantidad significativa (si se le requería). Este acuerdo le permitía vivir ahí hasta 2078 y, si finalmente se tenía que marchar antes de esa fecha, tendría que recibir medio millón de libras de compensación. Sin embargo, el aborrecimiento del pueblo británico por la pareja ha provocado que Palacio les presionase para que abandonasen su mansión en Windsor tras dos décadas residiendo ahí con su familia sin pagar alquiler.

Según ha revelado ahora el diario británico 'Daily Mail', Carlos III les habría ofrecido Frogmore Cottage - la antigua residencia en Londres del Príncipe Harry (41) y Meghan Markle (44), desocupada desde que la pareja se trasladó a California- como alternativa habitacional. Aunque también se baraja la residencia de Adelaide Cottage, donde vivieron el Príncipe Guillermo (43) y Catalina de Gales (43) antes de su mudanza a Windsor Castle, como otra opción viable. «Nadie está realmente seguro de cómo va a suceder en el Palacio todavía», declara un amigo cercano a la pareja a 'The Sun' «No buscan un lujo mayor, sino mantener una cierta dignidad», añade. Sin embargo, el hermano del monarca ha impuesto una condición para abandonar el que fuera su hogar y es que ha advertido que solo dejará la mansión si, a cambio, él y su exmujer reciben dos casas dentro del mismo recinto real.

Matrimonio polémico

El Príncipe Andrés contrajo matrimonio con Sarah Ferguson en julio de 1986 y pronto tuvieron a sus dos hijas, las Princesas Beatriz y Eugenia de York. Pese a la estampa de familia feliz que protagonizaron, su relación se rompió cinco años y medio después del enlace. Fue una separación a la que no le faltaron los escándalos debido a la estrecha amistad que la Duquesa de York mantuvo con algunos hombres los últimos meses que permaneció casada, aunque el divorcio no llegó hasta 1996.

Durante este tiempo separados, la relación de los Duques siempre se ha caracterizado por formal y entrañable. Es más, según explicó Ferguson en una entrevista, el divorcio solo se llevó a cabo por cuestiones prácticas: «No había ninguna razón para que Andrés y yo nos separásemos ya que en nuestras vidas no existían otras personas. Nos divorciamos porque yo tenía que trabajar y pensamos que no estaba bien que comercializara con mi posición como miembro de la Familia Real».

Para ganarse la vida, Sarah Ferguson se convirtió en portavoz de Weight Watchers y promocionó marcas como Wedgwood o Avon. También ha escrito (o le han escrito) libros infantiles, juveniles, autobiográficos, de dietas... Y en los últimos tiempos se ha dedicado a la televisión. Aunque a la pelirroja y pecosa se la relacionó con otros hombres, como el atractivo empresario de origen español Manuel Fernández, ello nunca supuso un distanciamiento de su exmarido. Las apariciones públicas juntos eran una constante del álbum familiar, incluso seguían habitando bajo el mismo techo en la mansión familiar de Royal Lodge en Windsor y en 2015, compraron juntos un chalet de lujo en Verbier, en los Alpes suizos.