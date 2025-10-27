Suscribete a
ABC Premium

El Príncipe Andrés impone una condición a Carlos III para abandonar su residencia

El duque de York y su mujer, Sarah Ferguson, acceden a desalojar Royal Lodge a cambio de dos casas dentro de Windsor

El rumor crece: el Príncipe Andrés, ¿próximo vecino de Juan Carlos I en Abu Dabi?

El Príncipe Andrés y su exmujer Sarah Fergurson
El Príncipe Andrés y su exmujer Sarah Fergurson DOMINIC LIPINSKI
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pocos matrimonios han dado tantos días de gloria a la prensa sensacionalista inglesa como el Príncipe Andrés (65 años) y su exmujer, Sarah Ferguson (66). A pesar de que ninguno de los miembros de la Familia Real británica está exento de polémicas, sin ... duda el trono de los escándalos pertenece al hermano menor del Rey Carlos III (76). La fama de mujeriego que siempre ha tenido no le ayudó cuando su nombre se vio envuelto en un escándalo de abusos sexuales. En 2015, una mujer norteamericana le denunció ante un tribunal de Florida por forzarla a mantener relaciones sexuales cuando ella era menor de edad. Un caso que se enmarcaba dentro de una red de esclavas sexuales liderada por el financiero norteamericano Jeffrey Epstein, amigo muy cercano del Príncipe. Una polémica en la que su mujer también se ha visto envuelta después de que saliesen a la luz unos correos en los que la madre de Beatriz (37) y Eugenia de York (35) mostraba su apoyo al pedófilo después de ser condenado por delitos sexuales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app