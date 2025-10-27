Simeone se estrena como abuelo: nace Faustino, el primer nieto del 'Cholo'

'El cholo' Simeone (55 años) atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. El entrenador del Atlético de Madrid se ha convetido en abuelo por primera vez tras la llegada de Faustino, fruto de la relación de su hijo Gianluca y la ... modelo argentina Eva Bargiela.

El pequeño nació el pasado 25 de octubre, y sus padres no tardaron en compartir la feliz noticia en sus redes sociales. «El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino, 4,085 kg de puro amor», escribieron junto a las primeras fotos del bebé.

El propio Simeone también quiso compartir su alegría con un gesto sencillo pero lleno de emoción. En sus historias de Instagram publicó las imágenes de su nieto acompañadas de una frase que ha enternecido a sus seguidores: «Esos piececitos… qué alegría nos van a dar». Un mensaje que refleja el lado más humano y familiar del técnico rojiblanco, que siempre ha procurado mantener su vida privada en un discreto segundo plano.

La llegada de Faustino ha sido recibida con entusiasmo por todos los Simeone. «Estaban todos locos de contentos, mis 'viejos', mis hermanos (Giovanni y Giuliano), mis hermanitas (Francesca y Valentina). Mi abuela también se emocionó mucho. Es el primer nieto por parte de las dos familias. ¡Imagínate!», contaba Gianluca a la revista '¡Hola!'.

El joven futbolista del Rayo Majadahonda y su pareja, la modelo y presentadora Eva Bargiela, viven un momento pleno tras un embarazo que compartieron con ilusión. Eva confesó que el futuro abuelo no pudo evitar adelantar la noticia en un momento de emoción: «Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en medio de un festejo… Es que sí, bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos».

La felicidad se multiplica en casa del técnico rojiblanco, ya que su primogénito, Giovanni Simeone, también está esperando su primer hijo junto a su esposa, la periodista y modelo italiana Giulia Coppini. Así, el próximo año, el clan Simeone contará con dos nuevos integrantes, llenando aún más de vida y alegría a esta familia numerosa.

Mientras tanto, Diego Pablo Simeone continúa al frente del Atlético de Madrid, combinando su pasión por el fútbol con una vida familiar plena. En este nuevo capítulo, el 'Cholo' se muestra más humano y cercano que nunca, disfrutando de los suyos con el mismo ímpetu con el que dirige desde el banquillo.