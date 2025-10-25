El rumor crece: el Príncipe Andrés, ¿próximo vecino de Juan Carlos I en Abu Dabi?

¿Y si el Príncipe Andrés se convirtiera en el próximo vecino de Juan Carlos I? Lejos de ser una ocurrencia, esta sospecha comienza a tener visos de realidad después de que la prensa británica haya deslizado tal posibilidad a raíz de conocerse que ... el hermano pequeño del rey está negociando su salida de la mansión que ocupa en Royal Lodge. Porque parece ser que ya ha recibido la oferta de un jeque para instalarse un enorme palacio en Abu Dabi, donde reside el emérito español.

No es ningún secreto que el Príncipe Andrés, de 65 años, se encuentra bajo una enorme presión y su situación en Londres comienza a ser casi insostenible. Es un apestado, nadie lo quiere cerca, y el goteo de revelaciones acerca de su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein lo ha puesto al borde del precio. Tanto es así que Carlos III parece cada vez más cerca de cumplir su sueño de ver a su hermano muy lejos de palacio.

El Príncipe Andrés se vio obligado a renunciar a sus títulos por los nuevos escándalos relacionados con Epstein. También su exmujer, Sarah Ferguson. Y cada vez es más nítido que la actuación de la Corona no se va a quedar ahí. Van a por todas. Carlos III ha decidido que «ya es suficiente», ha contado 'The Sun', que también ha añadido una importante revelación.

El ofrecimiento del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Este medio publica: «El acaudalado gobernante de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le ha ofrecido a Andrés una vía de escape. Le ha ofrecido el uso gratuito de un gran palacio real junto a un idílico canal en el reino desértico». Al parecer, el jeque quiere agradecerle a Andrés su «amabilidad» cuando acutó como intermediario para entablar relaciones comerciales entre Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. «La familia real de Abu Dabi le ha dejado claro a Andrés que el palacio es suyo si lo desea. Esto le da una opción si su posición en el Reino Unido se vuelve insostenible», ha destacado 'The Sun'.

La espectacular propiedad se extiende a lo largo de más de 1.500 metros cuadrados en una parcela privilegiada reservada para grandes personalidades. Según el medio citado, «cuenta con seis habitaciones con baño privado y aire acondicionado, un gimnasio interior con piscina, una sala de cine, una amplia cocina y personal residente, incluyendo un equipo de chefs».

Tras los pasos de Juan Carlos I

Pero es que la cosa no se quedaría ahí, pues el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan le habría ofrecido la posibilidad también de que Andrés se llevara junto a él a su exesposa, Sarah Ferguson, con quien convive en Royal Lodge a pesar de llevar casi 30 años divorciados.

«Si el Príncipe Andrés y su exesposa Sarah Ferguson aceptan la oferta del jeque, seguirán los pasos de otro miembro de la realeza, el exiliado rey Juan Carlos I de España», ha recordado 'The Sun'. El emérito, de 87 años, abdicó en 2014 y se fue a vivir a Abu Dabi. Allí está también su nieto Froilán de Marichalar.

«Andrés tendría acceso a todos los lujos si se muda a los Emiratos Árabes Unidos, pero le llevará tiempo, como a Fergie, acostumbrarse al clima. Las temperaturas suelen superar los 50° en verano, lo que significa que tendría que pasar gran parte del tiempo con aire acondicionado en interiores», ha observado 'The Sun' de forma un tanto pintoresca.