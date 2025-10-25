Suscribete a
El rumor crece: el Príncipe Andrés, ¿próximo vecino de Juan Carlos I en Abu Dabi?

El hermano de Carlos III está negociando su salida del Royal Lodge y la prensa británica ya habla de su posible destino

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan le habría ofrecido un impresionante palacio tanto a él como a Sarah Ferguson

El Príncipe Andrés está negociando con Buckingham para marcharse del Royal Lodge

El Príncipe Andrés, en una visita a Abu Dabi de 2010.
El Príncipe Andrés, en una visita a Abu Dabi de 2010. GTRES

A.B. Buendía

¿Y si el Príncipe Andrés se convirtiera en el próximo vecino de Juan Carlos I? Lejos de ser una ocurrencia, esta sospecha comienza a tener visos de realidad después de que la prensa británica haya deslizado tal posibilidad a raíz de conocerse que ... el hermano pequeño del rey está negociando su salida de la mansión que ocupa en Royal Lodge. Porque parece ser que ya ha recibido la oferta de un jeque para instalarse un enorme palacio en Abu Dabi, donde reside el emérito español.

