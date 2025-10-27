Cristina Pedroche denuncia «amenazas» tras su polémica entrevista con Sonsoles Ónega: «Me siento ridícula...»

Cristina Pedroche es uno de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país. La semana pasada, y tras unos meses apartada de los medios para disfrutar de la última etapa de su embarazo y el nacimiento de su segundo hijo, la colaboradora ... de televisión ha concedido su primera entrevista.

La mujer del chef Dabiz Muñoz se sentó en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar sobre cómo estaba viviendo esta segunda maternidad con Isai. Tal y como desveló, cuando se enteró de que estaba embarazada de nuevo, tenía la sensación clara de que volvería a ser una niña y cuando se enteró de que era un chico, le dio vergüenza contarlo. «Me costó hasta contárselo a Dabiz y a mis padres, me daba vergüenza. Me daba miedo no querer al niño, me había hecho a la idea de tener dos niñas», dijo. Aunque con el tiempo logró superar sus miedos. «Estoy siendo una madre distinta. Mi hijo es más pachón, le viene todo bien, le llamamos el señor Pedroche porque ha salido a su abuelo materno. Ahora cuando se ponen los dos a llorar a la vez, me saco las tetas y arreglado», explicó provocando la carcajada de Sonsoles Ónega.

Pedroche aprovechó para explicar que con el segundo hijo «me he reencontrado con la Cristina antigua», asegurando que la experiencia es un grado y los miedos ahora son muy diferentes a cuando tuvo a Laia. Y sobre la lactancia materna, la televisiva dejó claro que no dejará de darles el pecho hasta que ellos quieran: «Si tengo que darle la teta a la niña hasta en la universidad, se la doy», afirmó. Añadió que «lo mejor que he hecho en mi vida es dar la teta» aunque sea «duro», suponga «mucha carga» para la madre, y que la «conciliación es casi imposible». «Pero yo soy feliz», sentencia.

Amenazas

Unas declaraciones que generaron una oleada de críticas en redes sociales. Ante esto, la colaboradora de televisión ha utilizado su perfil de Instagram para quejarse públicamente por el odio y las amenazas recibidas estos días. «El día de ayer no fue el mejor de mi vida. Me pilló baja, no lo vi venir. Pensaba que iba a ser un día maravilloso porque hacía 10 años que me casé con mi marido y tenía muchas ganas de celebrar mi aniversario, pero fue un día regular», comenzó diciendo. «Yo no me sentía fatal porque mi hijo fuese niño, sino porque mis expectativas estaban hechas para que fuese una niña. Por supuesto que yo me sentía absurda por cuestionarme todo esto, cuando lo importante era que el niño estuviese bien. Es que me parece tan absurdo tener que aclarar esto», añadió.

«Me sigue doliendo que haya gente pensando que me daba vergüenza tener un niño, cuando hay mujeres que pasan un duelo porque pierden a su bebé. ¡Dios mío, no comparemos! ¿Qué tiene que ver? Es que me siento ridícula teniendo que dar estas explicaciones. Lo mío no tiene nada que ver con el duelo que pasa una mujer que pierde a un hijo. No me quiero ni imaginar el dolor que tiene que ser eso», continuó diciendo, asegurando que se están utilizando sus declaraciones «para meter odio sin ver la entrevista completa o sin querer entenderme, es una mierda».