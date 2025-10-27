Suscribete a
ABC Premium

Cristina Pedroche denuncia «amenazas» tras su polémica entrevista con Sonsoles Ónega: «Me siento ridícula...»

La colaboradora de televisión concedió su primera entrevista tras convertirse en madre por segunda vez

La nueva propuesta de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz: volver a casarse

Cristina Pedroche
Cristina Pedroche gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cristina Pedroche es uno de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país. La semana pasada, y tras unos meses apartada de los medios para disfrutar de la última etapa de su embarazo y el nacimiento de su segundo hijo, la colaboradora ... de televisión ha concedido su primera entrevista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app