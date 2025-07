La 'resaca' de la fiesta de Lamine Yamal aumenta el tono de las críticas: «No puedo ser fan de esta inmadurez»

Lo que iba a ser un secreto ya ha dejado de serlo. ¿Cómo no iba a ocurrir en un sarao con más de 200 invitados en esta época de móviles y redes sociales? Y lo que ya se sabe de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal invita a pensar que está fuera de categoría: más de 200 invitados, temática de gánsteres, decenas de famosos, 'chicas de imagen' y hasta enanos.

De pronto, todo se ha salido de madre. Se sabía que Lamine Yamal estaba planeando una espectacular fiesta para celebrar su recién adquirida mayoría de edad y que deseaba mantenerlo en secreto. No se podía entrar con teléfonos móviles, pues no querían que se grabara contenido debido a la presencia de muchas caras conocidas, pero ya se sabe mucho de lo que hubo por la fiesta privada organizada en una lujosa mansión ubicada en Olivella, en la comarca del Garraf.

Lo más llamativo ha sido la presencia de enanos con un propósito meramente recreativo, una práctica que ha sido denunciada por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE). A muchos se les ha venido a la mente aquella escena de 'El Lobo de Wall Street', donde en una fiesta desmadrada aparecía gente lanzando a enanos a una diana. Una exageración, seguramente.

Las peculiares condiciones impuestas

«La legislación española contempla sanciones para quienes organicen o participen en actividades que vulneren los derechos de las personas con discapacidad, pudiendo oscilar desde multas económicas hasta otras medidas según la gravedad de los hechos y el grado de responsabilidad», ha recordado la asociación mientras las críticas arreciaban.

Inspirada en tantas fiestas de estrellas de la canción urbana, la fiesta tuvo una temática gánster -tarta con pistolas incluida- y reunió a 200 invitados, entre ellos gran parte de la plantilla del FC Barcelona, y numerosos rostros conocidos de la música, las redes sociales y demás. Y con los invitados aparece otra polémica. El periodista Javier de Hoyos ha explicado a través de su cuenta de TikTok que hubo una influencer española muy reconocida que se negó a acudir a la fiesta de Lamine Yamal porque que no le gustaron las condiciones impuestas para la celebración.

Ha contado que «a ella la contactan» a pesar de no tener ninguna relación de amistad con jugador y «le dicen que le gustaría que estuviese en la fiesta». La primera reacción de ella fue aceptar y pedir «ir acompañada» de otra persona. «No puedes ir acompañada con hombres», opusieron. Y por eso renunció a ir, según ha contado el periodista. «Tampoco les decían donde era la ubicación exacta. Llegaban a un punto... ahí les recogían y les llevaban a la fiesta. De esta manera, no se filtraba la ubicación a nadie. Esto no le hizo mucha gracia a la influencer, y por eso decidió no ir», ha añadido Javier de Hoyos.

El cantante Chimbala, en la fiesta de Lamine Yamal. GTRES

Según precisó 'D Corazón', la finca donde tuvo lugar la fiesta nocturna estaba en Olivella y el alquiler cuesta en torno a los 40.000 euros a la semana. Contó con un gran personal de seguridad e incluso drones. Hubo un retraso de una hora, por alerta de temporal, y terminó pasadas las 5 de la madrugada, según se ha sabido. Este medio relató que se cerraron todos los caminos anexos que llevaban a la finca del sarao, con férreos controles, personal de seguridad con linternas controlando los accesos por la montaña, cámaras termográficas y más.

La lista de invitados famosos incluía a cantantes como Bizarrap, Quevedo, Ozuna, Chimbala o Bad Gyal. También creadores de contenido como Marta Díaz, Biel Juste, The Grefg, Marta Díaz, Westcool, IlloJuan, Laura Rhode o los hermanos Buyer. Y luego asistieron «chicas de imagen», algo que ha sido muy comentado y criticado.

Personas con acondroplasia a su llegada a la fiesta, Quevedo y Marta Díaz. GTRES y Redes sociales

Las «chicas de imagen»

Aquí vienen curvas. La modelo Claudia Calvo ha contado a 'TardeAR' que una persona del equipo de Lamine Yamal le pidió que buscara «chicas de imagen» para la fiesta. Solicitó que llevara a otras «chicas de imagen» al cumpleaños, las cuales recibirían tarjetas de crédito con un valor entre 10.000 y 20.000 euros. Debían tener entre 18 y 25 años, con cierto «color de pelo y tamaño de pecho».

Invitadas a la fiesta de Lamine Yamal. GTRES

El propio Lamine Yamal subió a Instagram un vídeo en el que se le ve acompañado de otra persona, probablemente algún miembro de máxima confianza de su equipo, que es numeroso, montados en un vehículo en marcha y sin cinturón de seguridad. El vídeo, grabado ya por la mañana, mostraba al futbolista del FC Barcelona en actitud relajada y bromeando sobre un amigo que estaba dormido.

Lamine Yamal lució un collar de oro y diamantes con las letras LY valorado en 400.000 euros. Un poco discreto capricho que se puede permitir un futbolista de 18 años que acababa de firmar un contrato profesional con el actual campeón de la Liga española a razón de cerca de 20 millones de euros anuales.

En los comentarios de su última publicación en donde comparte algunas de las imágenes del evento ya se puede apreciar el cambio de tono entre sus seguidores. «Como fan del fútbol no puedo ser fan de esta inmadurez... es por lo que siempre escojo a Ronaldo como el mejor jugador del mundo», comenta alguien. «Demostrando que el dinero no compra la clase ni la elegancia precisamente», dice otro. «Vaya 'pedrá' que llevas, hermanito», dice una tercera persona. «Mafia... espero que con los pies en el suelo te mantengas porque si no todo lo que viene va», añade uno más. Mensajes con los que se puede apreciar que ni siquiera entre sus seguidores ven con buenos ojos esta polémica fiesta.