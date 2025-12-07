Ana María Aldón lanza una seria amenaza a Gloria Camila: «No juguéis con el pan de mi familia»

La guerra abierta entre Ana María Aldón y Gloria Camila ha pasado a otro nivel con las nuevas declaraciones de la diseñadora a cuenta del extraño caso de un vestido que salió a la venta en Wallapop y que anda dando vueltas. « ... No juguéis con el pan de mi familia», le ha avisado a la hija de Ortega Cano en una disputa trasladada ya de lleno a los platós de televisión.

El origen del enésimo conflicto entre las dos arranca cuando hace unos días Gloria Camila se enteró de que se estaba vendiendo por Internet un vestido que en su día le había realizado la ya exmujer de su padre. Habló sobre la confección del ya famoso vestido y hasta de porcentajes de venta, y por ahí no ha pasado Ana María Aldón.

Nunca se han llevado bien, pero al menos sí han logrado disimular en algunas ocasiones, pero ahora la guerra es abierta. La historia del vestido tiene su miga. Todo arranca en 2019, cuando Ana María Aldón, con toda su buena voluntad, elaboró un vestido para la hija de su marido. Gloria Camila se lo puso, aunque el susodicho vestido se lo quedó la propia creadora del diseño. Pero en estas, 'El tiempo justo' conoció que dicha prenda se había puesto a la venta en Wallapop y Gloria Camila hizo algo que se lleva mucho ahora: reaccionar. No se lo tomó muy bien e incluso dijo que debería llevarse un porcentaje del dinero de la venta, argumentando que ella participó en la elaboración.

Ana María Aldón, indignada

Y ahora ha llegado la reacción a la reacción. Ana María Aldón ha escuchado las palabras de Gloria Camila y ha querido responder en pleno directo en el programa 'Fiesta'. «Voy a tomármelo con mucha filosofía porque estoy en un momento de mi vida en el que puedo saltar por los aires en cualquier momento», ha comenzado diciendo la andaluza. Las palabras ya avisaban de que venían curvas. Y entonces ha procedido a aclarar unos puntos que a su juicio eran muy importantes.

Lo primero es que, según ella, Gloria Camila no participó en el arduo proceso del diseño. «Que ella diga que ha ayudado a confeccionar este vestido después de las horas que yo he invertido en diseñar y confeccionar este vestido…», ha empezado la creadora de la prenda. A Ana María Aldón se le ha venido entonces a la memoria que la hija de Ortega Cano se limitó a decirle el lugar en el que quería el tirante y punto.

«Yo merezco respeto, no juguéis con el pan de mi familia porque yo no juego con el pan de nadie» Ana María Aldón Diseñadora

Entonces ha llegado la amenaza. «Yo merezco respeto, no juguéis con el pan de mi familia porque yo no juego con el pan de nadie«, ha avisado. Entonces ha sido cuando la presentadora, Emma García, se ha alarmado y ha querido conocer si estas palabras iban dirigidas concretamente a la hija de su exmarido o a quién.

El valor del trabajo de la diseñadora

Ana María Aldón no se ha cortado y ha defendido el valor de su trabajo. «A los que critican la calidad... Me gustaría que los que dicen que este vestido es muy feo a ver si hubieran tenido el valor de decirle a Gloria que estaba fea ese día. Porque la verdad hay que reconocerla, y ella ese día estaba preciosa. ¡Y quien diga lo contrario, miente!», ha respondido con indisimulado enervamiento.

La diseñadora ha ofrecido más detalles de una prenda que parece revalorizarse cada día de tanto que se habla de ella. «Esto no es un vestido que se haga en un almacén al por mayor, esto es un vestido que se diseñó por y para ella en un taller de confección», ha insistido. Y ha concluido hablando de vender una prenda en Wallapop: «Es una práctica habitual de los diseñadores que hacen un vestido exclusivo para una persona, luego se vende, ¿qué delito he cometido? Yo este vestido lo puedo vender porque me pertenece. Llamé a Gloria por teléfono para decirle que una chica se había puesto en contacto conmigo para comprarlo. La mujer de un futbolista».