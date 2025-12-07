Suscribete a
Ana María Aldón lanza una seria amenaza a Gloria Camila: «No juguéis con el pan de mi familia»

Las relaciones entre ambas atraviesan su peor momento y han llevado su guerra a los platós

El inicio del último y extraño conflicto ha sido un vestido que la diseñadora vendió en Wallapop

Ana María Aldón, rotunda sobre los Ortega Cano: «Estoy cansada de la doble vara de medir»

Ana María Aldón, en una imagen reciente.
Ana María Aldón, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

La guerra abierta entre Ana María Aldón y Gloria Camila ha pasado a otro nivel con las nuevas declaraciones de la diseñadora a cuenta del extraño caso de un vestido que salió a la venta en Wallapop y que anda dando vueltas. « ... No juguéis con el pan de mi familia», le ha avisado a la hija de Ortega Cano en una disputa trasladada ya de lleno a los platós de televisión.

