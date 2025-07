La estratosférica cifra que ha ofrecido Lamine Yamal a una modelo para que acuda a su fiesta de cumpleaños

Se acerca la que podría ser la fiesta del verano, el evento del momento. La cita este próximo sábado en Ibiza y el motivo los festejos por la mayoría de edad del futbolista del momento, Lamine Yamal. En 'TardeAR' (Telecinco) han estado hablando con una de las jóvenes que estarían invitadas al evento, Claudia Calvo, una Miss que ha compartido detalles sobre qué perfiles busca el equipo del deportista para estar en la celebración y cuánto les pagarían por contar con su presencia.

Existen una serie de normas a seguir que la entrevista ha compartido con Frank Blanco y su equipo: «No se dejan móviles, tampoco cámaras y ningún tipo de sustancias y no nos van a comunicar la ubicación exacta hasta horas antes de que todo empiece». Al escuchar esto, los tertulianos de la tarde se han llevado las manos a la cabeza. La propia entrevistada, Claudia Calvo, ha comentado que ella no se fiaría de eso y que ha sido uno de los motivos por los que ha dicho que no a la invitación. Es una 'proposición indecente' incluso, difícil negarse teniendo en cuenta la cifra que les habrían ofrecido a ella y a sus amigas…

Es al dar a conocer ese detalle que Marta López se ha llevado las manos a la cabeza: «¡Me parece una locura! Alguien debería decirle algo a este chico… ¿Os parece normal que pague eso y que tenga una lista de requisitos físicos para las jóvenes que asistan?». Se refería López a que Lamine Yamal habría estado buscando personas de sexo femenino, con un tamaño de pecho concreto, con pelo rubio y otro tipo de requisitos más.

En cuanto al tema que más ha despertado suspicacias en plató, el del sueldo, por así decir. ¿Cuánto darían a chicas como Claudia Calvo por estar el sábado en Ibiza con el futbolista? Ella, de primeras, se ha mostrado reticente a dar el dato y se ha referido a una cantidad que estaría «entre los 10 y los 20», los 10.000 y los 20.000 euros. Finalmente ha dado un dato concreto: «15.000 euros por 24 horas, con una tarjeta que nos darían para estar con él y sus invitados».

Claudia Calvo estuvo este martes ya en 'TardeAR'. Apenas 24 horas después de su participación en el programa avanzando estos datos, dic que han tratado de bloquearle las redes sociales y acceder a sus cuentas. «Estoy segura de que ha sido gente del equipo de Lamine Yamal», ha terminado diciendo. Ella ha afirmado de forma clara que no está dispuesta a ir al evento.