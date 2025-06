Lamine Yamal niega cita con Claudia Bavel: «No hemos quedado porque yo le dije que no»

Lamine Yamal (17 años) ha roto su silencio sobre los rumores que lo vinculan con Claudia Bavel (29 años). El programa 'TardeAR' emitió una conversación telefónica con el futbolista del FC Barcelona en la que desmintió categóricamente haber tenido cualquier tipo de cita con la modelo y aseguró que fue él quien rechazó quedar con ella.

«Puedes preguntarle a ella. Ella te dirá la excusa de: 'No, porque es menor... no sé qué'. Pero no hemos quedado porque yo le dije que no«, afirmó Yamal. En tanto, el colaborador Álex Álvarez señaló que, según una información que llegó al programa, Bavel habría intentado »tenderle una trampa« al joven. »Planteó contratar a un fotógrafo para captar su encuentro y poder vender las imágenes«, explicó el reportero.

Por su parte, el centrocampista del Barça fue tajante al aclarar que el supuesto plan nunca se llegó a concretar. «Obviamente, nunca hemos quedado«, insistió y negó la posibilidad de que existan fotografías comprometedoras de ambos. »Y, o sea, que lo del fotógrafo es imposible porque si nunca he quedado con ella... es imposible que tenga una foto entrando a mi casa«, sentenció. Incluso señaló que, »a mi casa no puede entrar porque vivo con mi madre y mi madre no deja entrar a ninguna mujer a mi casa (...) Es totalmente mentira, nunca la he visto«.

En tanto, Claudia Bavel también alzó su voz para dar su versión de los hechos en el programa de Telecinco. En una conversación telefónica, la creadora de contenido aseguró que fue Yamal quien tomó la iniciativa para contactarla, a través de un amigo en común. «Nosotros tenemos un amigo en común, él se interesó y me habló por WhatsApp. Me escribió el 8 de septiembre de 2024«, explicó.

Además, negó haber planificado algún montaje mediático y desmintió al futbolista afirmando que fue ella quien se negó a concretar una cita debido a su edad. «No nos vimos porque no quería quedar con un menor», señaló y afirmó tener pruebas: «Tengo un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él aunque sea menor. O sea, que no me vacile«.

Finalmente Bavel aclaró que rompió todo contacto con él hace tiempo. «Yo corté el contacto hace mucho» y comentó que hace poco recibió un mensaje del joven. «Él me escribió hace poco amenazándome que no contara nada de lo que yo tenía que ver con él«, manifestó.

En medio de esta polémica, Yamal continúa siendo una de las grandes promesas del fútbol español y su entorno insiste en que este tipo de informaciones solo buscan empañar su carrera.

Más temas:

Lamine Yamal