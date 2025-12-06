Suscribete a
Reino Unido reacciona entre la ironía y el hastío al especial navideño de Meghan Markle
La salida del especial 'With Love, Meghan: Holiday Celebration', estrenado por Netflix este mes, ha vuelto a colocar a Meghan Markle en el eje del debate británico, esta vez a través de un relato navideño concebido para mostrar una vida doméstica serena, cuidadosamente ... decorada y aparentemente ajena a la tensión pública que la acompaña desde hace años. El resultado, recibido con una mezcla de fascinación distante y críticas cáusticas, evidencia que cualquier gesto público de a exactriz estadounidense es interpretado en el Reino Unido como un termómetro de la relación, siempre incómoda, entre ella y la opinión pública de un país que no deja de mirarla con una mezcla de curiosidad y suspicacia.

