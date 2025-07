Así fue la lujosa fiesta de Lamine Yamal por su 18 cumpleaños: 200 invitados, sin móviles ni cámaras y música en directo

Lamine Yamal ya es mayor de edad. La joven estrella del FC Barcelona y de la Selección Española celebró este fin de semana su 18 cumpleaños por todo lo alto, en una fiesta que ha dado tanto que hablar como cualquiera de sus jugadas en el campo. Lo hizo con una doble celebración que comenzó con una comida familiar y culminó con una fiesta multitudinaria en la comarca barcelonesa del Garraf, convertida desde anoche en el epicentro del corazón y la prensa deportiva.

El plan arrancó de forma íntima al mediodía. Lamine se reunió con su familia más cercana, sus padres, su abuela Fátima y una veintena de allegados, en el restaurante La Cúpula del Garraf, uno de sus favoritos. No era la primera vez que el extremo blaugrana elegía este local para celebrar su cumpleaños, un lugar que para él tiene un valor sentimental especial.

Pero la calma dio paso a la euforia llegada la noche. El lugar elegido fue una finca privada en Olivella, también en El Garraf, donde cerca de 200 invitados fueron testigos de la entrada oficial de Lamine Yamal en la mayoría de edad. La cita estaba prevista para las 20:00 horas, pero la lluvia obligó a retrasarla una hora siguiendo las recomendaciones de Protecció Civil. A las nueve en punto se abrieron las puertas de una celebración que, como era de esperar, se blindó de teléfonos móviles y cámaras para garantizar la intimidad de todos los asistentes.

Entre los primeros en llegar, varios compañeros del Barça: Pau Cubarsí, Marc Casadó, Raphinha o Robert Lewandowski se dejaron ver en la finca, además de jugadores de la Selección Española y futbolistas de otros clubes. No faltaron caras conocidas del mundo de la música y las redes. Bad Gyal, Quevedo, Ozuna y Bizarrap pusieron la nota musical a una noche que se alargó hasta la madrugada. El dominicano Chimbala también actuó, compartiendo algunas imágenes en sus redes donde se pudo ver a Lamine, Gavi y Alejandro Balde disfrutando de la fiesta.

GTRES

GTRES

GTRES

A pesar de la estricta prohibición de usar móviles, Chimbala se saltó la regla: en un vídeo publicado en su Instagram aparece cantando junto a Lamine y parte de su pandilla. El propio cumpleañero tampoco pudo resistirse y, ya al amanecer, compartió en sus stories un vídeo donde grababa a uno de sus amigos dormido en el coche tras la fiesta.

Sin embargo, la gran fiesta no ha estado exenta de rumores. Según explicó la modelo Claudia Calvo en 'TardeAR', «Me contactó alguien del equipo de Lamine Yamal y me dijeron que me querían invitar a mí expresamente». En su intervención, Claudia aseguró que le pidieron «ayudarles a encontrar a algunas chicas de imágenes, del estilo que se suele pedir en las fiestas de futbolistas y tal», especificando que le solicitaron «unas siete chicas» y que «estamos hablando de chicas entre 18 y 25 años, mayores de edad, obvio».

Lamine Yamal singing with Chimbala at his birthday party. 🎤🕺🏽pic.twitter.com/rEPMOY4yR7 — Access Yamal (@AccessYamal) July 13, 2025

En su relato, Claudia detalló que a estas chicas se les ofrecía viajar en jet privado a Ibiza, alojamiento en hotel y tarjetas de crédito con cifras de «entre 10 [mil] y 20 [mil] euros». «Nos exigían una serie de requisitos como no poder llevar el teléfono, no cámaras, no drogas, no saber la ubicación hasta el día que estuviésemos allí, subirnos a ciegas, por así decirlo, en un jet privado», añadió la joven. Ella misma rechazó finalmente acudir, pero dejó claro que «no iba a nada, yo iba como invitada y a esas chicas, sí, se les ofrecía el jet privado, hoteles, que pudiesen comprarse lo que quisieran de ropa o lo que quisieran».

Carlos Vicente, periodista de Radio Marca, también adelantó en su programa que Lamine Yamal estaba preparando «una macrofiesta, rodeada de lujo» y que en la lista de invitados figuraban estrellas de la música como Duki, Bizarrap, Ozuna, Bad Gyal y deportistas de renombre como Lewis Hamilton.

REDES

Aunque el lugar final de la celebración fue en Olivella, no en Ibiza como se rumoreó durante la semana, lo cierto es que la expectación por la gran fiesta ha ocupado titulares tanto en la prensa deportiva como en la del corazón. El joven prodigio, que renovó con el Barça hasta 2031, inicia así su mayoría de edad rodeado de luces, música y alguna sombra de polémica.

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, solo el tiempo dirá si este fiestón se convierte en una simple anécdota o en una mancha para la prometedora carrera de Lamine Yamal. Por ahora, el joven más mediático del vestuario culé ya sabe lo que es celebrar como un adulto: rodeado de estrellas, de música y de un secretismo que ni la mejor defensa rival podría romper.