«No podemos pensar ni hablar así»: Rainn Wilson critica las reacciones ante el asesinato de Charlie Kirk

En un episodio reciente del pódcast 'Soul Boom', Rainn Wilson, recordado por su papel como Dwight en la serie 'The Office', ha puesto el dedo en la llaga tras comentar la conmoción por el asesinato de Charlie Kirk. Según relató, la noticia no solo sacudió a Estados Unidos, sino que también dejó al descubierto reacciones entre su círculo más cercano que le hirieron profundamente. «Anoche hablé con un par de amigos, digamos... liberales, y uno de ellos dijo: 'No me veréis derramar ni una lárgima', mientras que otro tuvo esta expresión como... de alivio... y pensé: 'No chicos, no'», reveló al incio de la conversación con su invitado, Mark Ruffalo.

Por su parte, el intérprete de 'Hulk' no tardó en responder con firmeza y emoción, conviertiendo este episodio en un llamamiento contra la deshumanización. «No hay forma de ganar así. De esta manera nunca ganaremos», manifestó el actor, dejando en claro su postura política y sobre todo, la situación que se vive día a día en su país. En tanto, Rainn apoyó las palabras de su invitado: «No podemos pensar ni hablar así. Eso no está bien».

En la entrevista, el actor de 'Ahora me ves' se abrió en canal y recordó una tragedia familiar que matizó su discurso. «Escuchen, yo soy alguien a quien le asesinaron a su hermano. Quiero decir, perdí a mi hermano por culpa de la violencia de armas. Este es un tema muy personal para mí y puedo decir que de esta forma no hay ganancia. Nunca ganaremos de esta manera». Además, Mark resaltó que más allá de la víctima, el daño causado repercute en toda la familia y su comunidad. «Es una tragedia que no solo la víctima experimenta, sino toda la familia y la comunidad alrededor de esa persona. A mí me rompe el corazón».

Durante el diálogo, los actores hablaron sobre la peligrosidad que hay detrás de convertir a una persona en «el oponente». «Alguien con quien discrepamos, con quien discrepamos incluso vehementemente, y creemos que está llevando al país en una dirección equivocada, que contradice incluso las enseñanzas del propio Jesús... ¿Cómo podemos replantearlo de oponente a, ya sabes, alguien que simplemente no está de acuerdo con nosotros?», expresó Rainn.

Por otro lado, Ruffalo admitió que le inquieta el clima social actual y dirigió el debate hacia la proliferación de armas. «¿A dónde vamos cuándo la violencia es la única solución?», cuestionó. «Esa es la última solución. ¿Esto es lo que vamos a adoptar?... La gente está caminando con armas de guerra. La mayoría de veces que vemos gente asesinada es con armas de guerra», manifestó.

Mientras tanto, Wilson llevó la conversación a otro nivel y habló sobre otros tipos de violencia silenciosa. «Incluso si creas un ambiente de miedo, donde la gente tiene miedo de expresarse, sea en la derecha o en la izquierda política... al final todos pensarán: 'Oh, ¿no puedo ir a los campos universitarios ahora y hablar y decir mi opinón?'», reflexionó. «Es inquientante, es triste, es como... simplemente, una falta de imaginación por parte de los estadounidenses ... Eso es lo que nos pasa... Lo siento por esas personas», anádió Ruffalo.

El tenso y conmovedor intercambio transmite una advertencia clara: cuando el odio o la celebración del daño ajeno se cuela incluso en círculos amigos, la sociedad entera pierde. Ruffalo lo expresó con dolor y honestidad: «No se puede pensar que, si celebramos cuando nuestro oponente sufre algún daño, ganamos como sociedad. Todos perdemos, como ellos... Sé por lo que está pasando su familia. Lo entiendo a nivel personal, y es una tragedia que no solo sufre la persona asesinada, sino toda la familia y la comunidad que lo rodea».