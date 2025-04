Paris Hilton confiesa los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 15 años: «Tengo visiones de él encima de mí, cubriéndome la boca»

La influencer, modelo y heredera de una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo, Paris Hilton, reveló por primera vez los oscuros sucesos que le sucedieron durante su niñez y adolescencia. La socialité de 42 años afirmó en una entrevista con la revista Glamour que el incidente ocurrió cuando vivía en Palm Springs con su abuela materna y visitaba Los Ángeles los fines de semana para ir al centro comercial con sus amigas.

Paris reveló que ella y sus amigas conocieron a algunos hombres mayores de edad en el centro comercial y un día los invitaron a su casa. Cuando llegaron, uno de ellos parecía particularmente interesado en hacerla beber el vino que las ofrecieron. «Yo por entonces no bebía ni nada por el estilo, así que cuando bebí uno o dos sorbos, empecé a sentirme mareada y aturdida. No sé qué puso allí, asumo que fue un 'roofie' (un fármaco hipnótico)», recordó Paris.

La heredera de la cadena hotelera se despertó unas horas más tarde y pudo recordar lo que sucedió tras perder el conocimiento. «Tengo visiones de él encima de mí, cubriendo mi boca, diciendo, 'Estás soñando, estás soñando', y susurrándome eso al oído», confesó la influencer, revelando que era su primera experiencia sexual.

Asimismo, en la entrevista Paris reveló otro incidente que tuvo lugar cuando tenía 15 años. Meses antes del asalto, fue «manipulada» por su maestro, quien «se aprovechó» de ella. «Me llamaba por teléfono todo el tiempo, coqueteaba conmigo, tratando de convencerme de que yo era una mujer madura», relató.

Una noche, la atrajo fuera de la casa y la subió a su automóvil, donde se besaron, pero sus padres regresaron a casa e intervinieron. El maestro supuestamente se fue con Paris en su automóvil, con sus padres persiguiéndolo «a 160 kilómetros por hora».

«Íbamos muy rápido y de alguna manera nos escapamos de ellos por un semáforo en rojo. Estaba en shock y me llevó de vuelta a casa en Bel Air y me dijo: 'sal'», afirmó la modelo, a lo que añadió: «Solo nos besamos, pero si mis padres no hubieran venido, imagina lo que hubiera intentado hacer».

Por último, en esa misma entrevista con Glamour, también reveló que tuvo un aborto cuando tenía 20 años, pero lo mantuvo en secreto por «vergüenza». «Era algo de lo que no quería hablar porque sentía mucha vergüenza al respecto. Yo era una niña y no estaba preparada para eso». Asimismo, Hilton agregó que no fue hasta que la Corte Suprema de los EE. UU. anuló el fallo sobre el aborto de Roe contra Wade el año pasado, cuando se sintió motivada para hablar sobre el tema. «Creo que es importante. Hay mucha política a su alrededor, pero es el cuerpo de una mujer», finalizó la heredera de la cadena hotelera.