Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian tras 19 años de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban han puesto fin a su matrimonio tras 19 años juntos y dos hijas en común. Según publican PageSix y TMZ, la decisión la habría tomado el cantante, a pesar de los intentos de ella por hacerle cambiar de opinión. Según estos medios, la actriz se está ocupando de las hijas, de 14 y 17 años mientras que Urban lleva viviendo desde finales de verano en Nashville (EE.UU.), a pesar de que la familia estuviera afincada en Australia.

Los motivos de la separación aún no han trascendido. Era el primer matrimonio de él y el segundo de ella, que entre 1990 y 2001 estuvo casada con Tom Cruise, con quien tuvo un sonado divorcio.

Se casaron en junio de 2006, un año y medio después de conocerse en un evento en Los Ángeles (California). La pareja, que siempre se ha mostrado muy unida, tiene dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008; y Faith Margaret, gestada a través de un viente de alquiler y nacida en 2010.

Urban ha destacado en numerosas ocasiones que su relación con la intérprete le ha ayudado para superar sus adicciones, especialmente el alcoholismo. Ella siempre se ha referido a él como un refugio, sobre todo después de su tormentoso matrimonio con Tom Cruise.