J.K Rowling tacha de «ignorante» a Emma Watson por sus opiniones sobre las personas trans

Habituada a recibir amenazas y descalificaciones por sus opiniones sobre la identidad de género, la escritora J.K. Rowling ha demostrado en múltiples ocasiones no arredrarse ante las intimidaciones. Ahora, en un alarde de frialdad, ha dejado constancia de que tampoco se conmueve ante las palabras de afecto. La autora de la emblemática saga 'Harry Potter' ha tachado de «ignorante» a la actriz Emma Watson, que la semana pasada afirmó apreciarla a pesar de las discrepancias entre ambas sobre las personas trans.

La novelista británica se ha pronunciado en estos términos en un extenso tuit en el que carga contra Watson y sus compañeros en las películas sobre el joven mago. «Como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es», ha criticado en un comentario en su cuenta de X, donde ha detallado algunas de sus experiencias antes de triunfar con su obra.

«Yo no era multimillonaria con 14 años. Vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma. Por lo tanto, entiendo por experiencia propia lo que significa para las mujeres y niñas que no tienen sus privilegios la destrucción de los derechos de las mujeres en la que Emma ha participado con tanto entusiasmo», ha sentenciado, en alusión a la postura de la intérprete que daba vida a Hermione Granger sobre las personas trans.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Esta reacción de la novelista se produce después de que la actriz hablara el pasado jueves sobre la relación entre ambas en el pódcast sobre salud mental de Jay Shetty. «Espero que la gente que no comparte mis opiniones pueda seguir queriéndome, y deseo lo mismo hacia quienes piensan distinto (...) Nunca creeré que una cosa niega la otra (...) «Creo que puedo valorar lo que vivimos juntas sin estar de acuerdo con sus opiniones», aseguró.

No parece de acuerdo Rowling, que en su publicación ha admitido que Watson y los coprotagonistas de las películas «tienen todo el derecho a abrazar la ideología de identidad de género», pero no ha dudado en censurar su actitud hacia ella. «Emma y Dan [Daniel Radcliffe], en particular, han dejado claro en los últimos años que creen que nuestra antigua asociación profesional les otorga un derecho —o incluso la obligación— de criticarme a mí y a mis opiniones en público», ha añadido.

En este sentido, la escritora ha confesado que, «hasta hace muy poco», no había conseguido deshacerse de la sensación de que debía proteger a los protagonistas de sus filmes, a los que conoció como niños de en torno a diez años. Asimismo, ha admitido que rechazó pronunciarse sobre las opiniones de Watson, a la que ahora sí ha censurado por limitarse a enviarle una nota -con el texto «Siento mucho lo que estás pasando»- en los peores momentos de linchamiento mediático.

«Esto fue cuando las amenazas de muerte, violación y tortura contra mí estaban en su apogeo, en un momento en que mis medidas de seguridad personal tuvieron que reforzarse considerablemente y estaba constantemente preocupada por la seguridad de mi familia. Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una sola expresión de preocupación me confirmaría su profunda compasión y amabilidad», ha detallado.