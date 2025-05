Natalia, la hija de Ramón García y Patricia Cerezo, se gradúa en Estados Unidos y no seguirá los pasos de sus padres

Patricia Cerezo ha compartido con sus seguidores una serie de fotografías de uno de los momentos más orgullosos de su hija, fruto de su matrimonio con Ramón García. Natalia, de 21 años, la mayor de las dos hijas del matrimonio, se ha graduado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos.

«Llegó el día. Hoy te gradúas, mi vida, y no me cabe más orgullo y más amor en mi corazón. Me he despertado muy temprano esta mañana, muy nerviosa, muy feliz y orgullosa pensando en todos estos años. Recuerdo de una manera cristalina tu primer día de guardería, ibas tan feliz y creyéndote tan mayor con tu mochila que era más grande que tú...«, ha escrito Patricia en una publicación muy emocionante.

«También tu primer día de cole en Nursery, que no paraste de hablar de los nervios que tenías y de la emoción que sentías por ir a un sitio nuevo con nuevos amigos. Y así curso tras curso en el cole, siempre feliz, emocionada, y con unas ganas enormes de aprender», ha señalado Patricia Cerezo con cariño. En las imágenes, la joven Natalia posa con un favorecedor vestido naranja y la toga y birrete tradicionales de este tipo de actos. «Ocurrió lo mismo al llegar a la universidad, qué importantes han sido estos años y qué feliz estoy de ver lo bien que has hecho las cosas y de las decisiones tan importantes que has tomado. Y lo mejor de todo… siempre con esa actitud maravillosa en la vida, siempre has sido tú, querida Natalia: emocionada, ilusionada, muy trabajadora y muy feliz por empezar una nueva etapa. Y hoy termina la más importante y empieza la vida», ha añadido la madre emocionada y orgullosa.

Ramón García no ha estado en la cita, al menos no aparece en las fotografías. Cabe señalar que el matrimonio se divorció en verano de 2021 tras 24 años juntos. Pero seguro que está de acuerdo con quien fue su mujer, cuyo mensaje está lleno del amor incondicional de una madre, que señala que su hija ha sido «maravillosa» y la ha hecho «tan feliz». «A partir de ahora tomarás las riendas de tu destino y tomarás tus propias decisiones profesionales y personales. Pero cariño, yo voy a seguir exactamente en el mismo sitio donde estaba en la guardería, en el cole y en la universidad; siempre a tu lado, siempre llevándote de la mano, siempre cuidando de ti, siempre en una esquinita observándote de lejos, siempre en primera fila aplaudiéndote, siempre orgullosa de ti», finalizaba Patricia.

Porque Natalia se ha graduado, además, como Magna Cum Laude, por lo que ha demostrado su habilidad como estudiante. A pesar de que hizo sus pinitos en el mundo de la moda, la hija de Ramón García y Patricia Cerezo tiene la cuenta privada en Instagram. En cambio, ya ha ofrecido alguna que otra entrevista, como la que dio a ¡Hola!, en donde decía que no seguiría los pasos de sus padres: «Les admiro mucho, pero tengo mis propias aspiraciones y gustsos, por lo que mi futuro irá por otro camino», expresó.