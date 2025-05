Un abogado estadounidense podría ser el próximo rey de Tailandia

Con 72 años, el Rey Rama X podría estar preparando su sucesión al trono de Tailandia, según publica 'Vanitatis'. No tiene herederos aparentes, sobre todo porque tres de sus hijos varones fueron repudiados hace casi treinta años. Aunque sí tiene un hijo pequeño que, sin embargo, no parece ser apto para la Corona. Sin embargo, Vacharaesorn Vivacharawongse, su segundo hijo, que ha crecido en el exilio en Estados Unidos, se postula como un posible candidato.

Rama X repudió a su segunda mujer, la actriz Yuvadhida Polpraserth, en 1996 acusándola de adulterio. Ella se fue al exilio con sus tres hijos y se instaló en Estados Unidos, donde han permanecido durante 27 años. Hasta que en 2023 Vacharaesorn, conocido como «Than Aon», volvió por primera vez a Tailandia. Convertido en abogado con quince años de experiencia en Florida y Nueva York, donde ha ejercido como si fuera civil y no miembro de una Familia Real, retomaba el contacto con sus raíces y hacía el camino hacia el país que le vio nacer. Lo hizo de manera «privada», tal y como él mismo contó posteriormente, primero diez días, después catorce.

En la tercera visita consiguió obtener su ciudadanía tailandesa y ofreció una entrevista a 'Bangkok Post' en donde explicaba que «nadie» le había dicho que fuera. «No represento a nadie, no quiero competir por nada... no tengo recursos ni poder. No tengo aspiraciones más allá de ofrecer valor en mi propia capacidad», añadía. Decía, además, no tener intenciones políticas: «La política da miedo, tengo que tener cuidado. No voy a ver a ningún político porque no quiero que parezca que estoy escogiendo un lado o parecer la herramienta de alguien».

Eso sí, ya entonces adelantaba que su intención era trasladarse definitivamente a Tailandia, a sus raíces, a pesar de tener un trabajo como abogado en Estados Unidos. Una profesión que parece haber olvidado ahora, puesto que el pasado 9 de mayo Than Aon se ordenó monje budista en el Templo de Pariwas para estudiar el dharma. Es decir, las enseñanzas de Buda. La fecha no es aleatoria, puesto que fue en las celebraciones del día de Vesak, que se celebraba el 12 de mayo. Se rapó el pelo y adoptó las telas naranjas que se han convertido en su vestuario desde entonces. Todo ello publicado en sus redes sociales, y en fechas tan significativas, sugieren que lo esté haciendo con el beneplácito del Rey de Tailandia, que estaría planteándose el problema de la sucesión.

Tradición de reyes

En su mensaje en redes sociales, el que fuera un día príncipe de Tailandia señalaba a su madre y a su padre. Al Rey le ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de el último mes, dejando clara su posición. Y aunque algunos medios han considerado su paso al frente como monje como una muestra de su desinterés en el trono, un experto asegura a 'Vanitatis' que es lo contrario. «Todos los reyes tailandeses pasaban algún tiempo en un monasterio antes de asumir sus funciones», comenta el historiador Dativo Silva al mencionado medio.

Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, ha tenido cuatro esposas y un total de seis hijos pero ningún heredero claro. La mayor es una mujer y las leyes tailandesas no le permitirían ascender al trono, pero es que además lleva en coma con una misteriosa enfermedad desde 2022. Los tres siguientes son los repudiados por su padre. La quinta es una chica que se dedica a su empresa de joyas y el pequeño, fruto del tercer matrimonio del Rey, parece tener algún tipo de dolencia que le impediría ejercer como rey. Por lo tanto, y considerando su edad y su salud, el monarca tiene que escoger su sucesor sin muchas opciones. Lo cual parece allanar el terreno para Than Aon, aunque su hermano pequeño, el tercero, también ha hecho acto de presencia. El doctor Chakriwat Vivacharawongse estuvo en uno de los actos que llevó a cabo el posible heredero el pasado año, pero sus apariciones públicas se han limitado desde entonces mientras que las de Vacharaesorn han ido poco a poco ampliándose.

