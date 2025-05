La 'Rue del Percebe' de Shakira y Piqué: sus problemas para vender las tres casas de Barcelona

Shakira y Piqué parecían una de las parejas más unidas del panorama internacional pero tras doce años juntos y dos hijos en común, el 4 de junio de 2022, la cantante colombiana hacía pública la noticia de su separación en un comunicado donde pedía «respeto». Un año después la vida de ambos ha dado muchas vueltas.

La artista ha establecido su residencia habitual en Miami, donde se ha instalado junto con sus dos hijos, Milan y Sasha. Gerard, por su parte, ya no es futbolista profesional, está centrado en sus negocios y en disfrutar de su relación con Clara Chía, la joven que dinamitó la relación de ambos.

Su ruptura nunca fue amistosa, desde el primer minuto, la cantante se ha encargado de hacer conocedor al mundo entero de quien era el malo del cuento. Ejemplo de ello son las seis canciones que ha publicado: 'Te felicito', 'Monotonía', 'Music Session #53', 'TQG', 'Copa vacía' y la recientemente estrenada, 'El jefe'. Todas, de alguna manera, hacen referencia a su vida y su ruptura. En su última entrevista, la artista reconocía que su forma de desahogarse es atacando «a la yugular. No sé hacerlo de otra manera». No podía ser más clara.

La frase «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» quedará para la posteridad, y es que la colombiana ha sacado la máxima rentabilidad a su tristeza, que por otro lado, no le viene nada mal para hacer frente a la deuda que le reclama la Agencia Tributaria. Tiene previsto que el próximo noviembre se celebre el juicio por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a la Hacienda Pública, entre 2012 y 2014. Aunque es posible que no sea el único al que tenga que hacer frente. Hace unos días nos enteramos que la fiscalía abría una segunda causa, en la que reclama a la cantante 6.686.502 euros, por un presunto delito de fraude en su declaración de 2018 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

Un lote de tres mansiones

A pesar de todo, la cantante sigue vinculada a Barcelona, y es que la colombiana aún es propietaria, junto al padre de sus hijos, de un lote de tres viviendas en una de las mejores zonas de Esplugues de Llobregat y aunque llevan en venta desde hace casi un año, no está siendo tarea fácil deshacerse de ellas.

La casa principal fue construida en 2012 y diseñada por la arquitecta catalana Mireia Admetller, cuenta con aproximadamente 3.800 m2. Distribuida en tres plantas exteriores más dos subterráneas - donde se encuentran la bodega y el garaje- piscina exterior e interior, zona chill out, salón, cocina, varias terrazas, un cuarto para el servicio, un dormitorio principal con vestidores y baño, un cuarto para los niños y una sala de juegos, completan la espectacular vivienda.

Atravesando el jardín, y comunicada con un ascensor, accedemos a la segunda residencia. En esa vivienda se alojaban los padres de Shakira o los invitados junto con el servicio. Cuenta con un estudio de grabación, un gimnasio y un campo de fútbol. Desde las terrazas de esa vivienda se puede ver la casa de los padres de Piqué, separada con un muro de la propiedad.

Distribución de las propiedades de Shakira y Gerard Piqué y la de los padres del futbolista d.r.

ABC ha podido saber que existe una tercera mansión que Shakira y Piqué compraron con la intención de reformarla y unirla al resto de las casas. El proyecto no se pudo completar por culpa de la separación. Las tres viviendas se pueden adquirir en un lote por unos 15 millones de euros o las dos casas principales por unos 11,9 millones de euros. A día de hoy, las mansiones están a nombre de una sociedad gestionada por el padre de Gerard Piqué.

Puesto en contacto con inmobiliarias de la zona, coinciden en que el precio es un poco elevado para lo que se mueve por la zona. Todo se lleva de manera privada, sin anuncios en portales webs, ni carteles en escaparates de inmobiliarias. Estas transacciones se hacen de manera particular por mediación de agentes, evitando así las miradas de los curiosos.

Un extraña coincidencia

La vida está llena de casualidades y es que, una de las agentes inmobiliarias que vende las casas de la pareja, tenía contratada a Lili Melgar, la famosa niñera que supuestamente habría sido despedida de manera injusta por Gerard Piqué. El exfutbolista habría decidido prescindir de sus servicios al haber filtrado información clave a Shakira sobre su infidelidad con Clara Chía.

Lili Melgar en el videoclip de 'El jefe' de Shakira youtube

La colombiana, al conocer a Lili - que por aquel entonces trabajaba en la casa de la agente inmobiliaria- le hizo una propuesta económica que no pudo rechazar, dejando, sin mirar atrás, a la vendedora de pisos. La niñera no dudó en seguir a Shakira hasta Miami. Además, participó en el último videoclip de 'El jefe', por el que habría cobrado una sustanciosa cantidad que rondaría el millón de euros.