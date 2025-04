Meghan Markle no escapa del plagio: una autora revela la supuesta copia de su obra en otra serie de la duquesa

Tras una última acusación de «similitudes sorprendentes», parece que no queda proyecto de Meghan Markle que no escape de supuesto plagio. Primero fue la imagen del logotipo de su marca As Ever, cuya composición con dos palmeras y un pájaro son similares al escudo de la localidad de Porreres en Mallorca; un hecho que Meghan habría ignorado para seguir adelante con el lanzamiento de su compañía de productos gastronómicos ecológicos. Después, el lanzamiento de su serie de estilo de vida para Netflix vino acompañado también de polémica.

«Si ves el tráiler del nuevo programa de Pamela Anderson, es una versión más auténtica de lo que Meghan estaba tratando de lograr y parece que Meghan lo ha copiado todo. Todo el concepto es sorprendentemente similar», apuntó un usuario sobre los parecidos que encontró entre 'With Love, Meghan' y 'Pamela's Cooking With Love', dos series que se lanzaron con suficiente tiempo de margen como para servir de inspiración la segunda de la primera, aunque el formato beba de aspectos comunes que lo caracteriza.

Ahora, y varios años después de ser cancelado, otro proyecto anterior de Markle también ha sido acusado de plagio directo. Este fin de semana, la autora británica Mel Elliot reconocía haber encontrado similitudes entre el primer programa de televisión infantil que creó Meghan, y que fue cancelado tras varios episodios, y su propia obra literaria. En julio de 2021, Meghan anunció la serie de animación 'Pearl', donde una niña aprendía «a asumir su poder y encuentra inspiración en mujeres influyentes a lo largo de la historia». Pero Elliot antes ya había fraguado su éxito con la serie de libros 'Pearl Power', con una trama feminista similar.

Aunque en su momento no reveló su lucha por que su trabajo fuese reconocido, ahora sí ha desvelado la situación que atravesó y los intentos que llevó a cabo para ser escuchada. Según contó en una entrevista reciente para la prensa británica, Mel envió una carta sugiriendo una posible infracción de los derechos de autor en la creación de la serie: «Meghan es una feminista que defiende a otras mujeres, así que me sentí decepcionada y confundida al ver cuán similar era el programa propuesto por Netflix 'Pearl' a mi propio 'Pearl Power', que había sido creado siete años antes. Por supuesto, no puedo saber si alguien de su equipo lo había visto y se había inspirado en él, pero las similitudes eran demasiado grandes para que yo pudiera ignorarlas», expresó.

«Lo que más me entristeció fue que, después de haber llevado las similitudes entre mi obra y la serie de Meghan a la atención de Netflix y Archewell, mi objeción nunca fue reconocida; ni Netflix ni la productora me respondieron cuando me hubiera encantado contribuir y colaborar», cuenta quien ya había publicado tres libros sobre la niña que los protagoniza antes del anuncio que hizo Meghan Markle. Todos los libros recibieron una gran acogida internacional: fueron traducidos a numerosos idiomas y celebridades como Ryan Gosling, Victoria Beckham o Kate Winslet se mostraron públicamente interesados en las obras.

Sacar una serie de animación sobre sus libros era el sueño de la autora y parece que el proyecto de la 'royal' termino truncándolo. «Me alegro de que el show 'Pearl' de Meghan se haya cancelado y espero haber tenido algo que ver con eso. Pearl era el proyecto de mis sueños y ahora, por desgracia, si repito mi propia creación, parecerá que he copiado la idea de alguien más», contó después de comunicar que hace varios años su equipo de abogados advirtió al de Meghan de una posible demanda por competencia desleal al infringir los derechos de propiedad intelectual que consideró le pertenecían. Tal y como ha terminado revelando, no hizo pública ninguna medida por temor a recibir comentarios de odio de los «fanáticos de Meghan».