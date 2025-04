Inés Hernand y DJ Verse se dan el «sí, quiero» en Las Vegas tras un año de relación: «Mi absoluto sueño»

Meses más tarde de poner fin a su historia de amor con el vocalista de 'La Pegatina' Adriá Salas, la ya televisiva Inés Hernand conocía al músico Guillermo Camacho, más conocido en su profesión como DJ Verse, y no escondía su relación con el fin de zanjar los posibles rumores. «Ya sabéis que enseño más mi curro que mi vida personal, pero hay cosas que son inseparables en el día a día, así que naturalizarlo con esta comunidad fantástica me parece bien. Solo daré una declaración y es que es inteligente, divertidísimo, generoso, consecuente, reflexivo y sosegado. Im in love girls, esto se aplaude», escribió Inés en la misma cuenta de redes sociales en la que ha compartido suficientes momentos con su novio, quien también aparecía en televisión para acompañar a la abogada en 'Masterchef Celebrity'.

Hace unos días, Inés y Guillermo emprendían un viaje a Estados Unidos en el que no faltaron la visita al Paseo de la Fama, desiertos o parques de atracciones. Pero en las últimas horas, la pareja ha dado a sus seguidores la sorpresa de que su relación se consolida al darse el «sí, quiero» en Las Vegas durante el mismo viaje antes de que Inés Hernand se ponga al frente del nuevo 'La familia de la tele' a partir de este martes 22 de abril. Con un carrusel de fotografías publicado en las redes sociales de ambos y que han titulado 'Burning love', la pareja ordena los momentos que vivieron durante su enlace en una pequeña iglesia de la ciudad y el resto de destinos que visitaron del país.

Como marca el estilo de bodas que tienen lugar en Las Vegas, un hombre vestido de Elvis Presley ofició la ceremonia en la que él vistió de negro e Inés lució un vestido blanco, botas y un sombrero de cowboy del que colgaba el velo. «Ni en mis mejores sueños», expresó en una de las historias de Instagram que ha colgado después de hacer público su enlace. «Os relataré este momento al detalle porque no tuvo desperdicio. Casados en el mismo sitio que David Guetta y Jon Bon Jovi. Mi absoluto sueño», dijo Inés acompañando un vídeo en el que mostraba cómo entraba a la Iglesia de bodas ubicada en Graceland. En otra fotografía, también compartió que su regalo de bodas ha sido unos «mitones de Harley Davison».

Tras desvelar que se había «echado un rollete de Fuenlabrada, que espero sea mi marido. Le dije: 'Esto que está pasando es muy bonito, somos unos afortunados'» en el mes de febrero del año pasado, Inés y Guillermo posaban juntos por primera vez en la alfombra de los Premios Ídolo a modo de presentación en sociedad de su relación. Entonces, la 'influencer' ya esperaba casarse con el músico tal y como ha terminado ocurriendo más de un año después de conocerse.

Rapero y productor, el novio de Inés es responsable de muchas de las bases musicales que suenan en los eventos de la liga profesional de improvisación de estilo libre de rap. «Empecé a interesarme por la producción musical porque teníamos un grupo en el instituto que hacíamos música, te hablo del año 2000 aproximadamente, con 15 o 16 años. Yo escribía mis letras y era muy penoso, y me di cuenta de que tenía que haber una figura de alguien que se encargase de hacer las bases para poder cantar después las letras», declaró el joven en una entrevista para la plataforma online de RTVE.