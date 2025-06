Lauren Sanchez se pronuncia sobre la ausencia de Katy Perry en su boda

Medio 'star system' está en Venecia estos días. Se casa Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo, con la periodista y empresaria Lauren Sanchez. Y entre los invitados están Oprah Winfrey, la Reina Rania de Jordania, las Kardashian, Orlando Bloom, Sydney Sweeney... nadie ha querido faltar. Hasta hay representación Trump, puesto que Ivanka ha acudido junto a su familia. Las celebraciones comenzaron el jueves con una cena de bienvenida y, apenas unas horas antes, se desveló que el protagonista de 'Piratas del Caribe' estaba soltero.

Katy Perry y Orlando Bloom han roto su relación y compromiso después de casi una década juntos. Incluso con una hija en común, Daisy, su amor no ha podido evitar el ocaso. Con la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez a la vuelta de la esquina, la pregunta era cómo interactuarían estos dos ex. Como la cantante estuvo en el espacio con la novia, nadie había podido imaginar que faltara al enlace.

Pero ha sido así, y nada tiene que ver con la ruptura. Katy Perry tiene este mismo viernes un concierto en Adelaide (Australia) como parte de su gira Lifetimes Tour. No es el único que ofrece en la ciudad, tuvo otro el jueves y repite domingo y lunes. Por lo tanto, resultaba imposible que viajara tantas horas para acudir al enlace, por mucho que sea la boda del año. Es decir, que no habrá encuentro entre la cantante y su ex, Orlando Bloom, que este mismo jueves fue fotografiado en actitud cómplice con una mujer. Concretamente Jamie Mizrahi, la estilista de Meghan Markle y otras celebridades.

Pero entre cita y cita, entre celebración y celebración, Lauren Sanchez ha sacado un momento de su ocupada agenda como novia para dedicarle unas palabras a Katy Perry. Poco antes de salir del Aman Hotel en Venecia con un espectacular conjunto de inspiración 'vintage' con el que parecía rendir homenaje a Jackie Kennedy, le dejaba un comentario en redes sociales a la cantante con el que confirmaba que está pensando en ella.

«Te echamos de menos, Katy», ha escrito la empresaria de 55 años en respuesta a una serie de fotografías que ha publicado la cantante de su tiempo en Australia, en donde aparece además con su hija Daisy, de 4 años. De esta manera ha dejado claro que la relación entre ellas sigue en pie y que su ausencia en la boda no quiere decir que se haya producido una brecha entre ambas después de su viaje al espacio.

La agenda de la boda

Después de la cena de bienvenida de este jueves, hoy viernes Jeff Bezos y Lauren Sanchez celebran su enlace en la isla de San Giorgio, en una iglesia privada que está rodeada de preciosos jardines recién remodelados para este tipo de eventos. Según han publicado los medios internacionales, los invitados (que han salido ya de sus hoteles y se han encaminado al lugar con sus estilismos) tienen que vestir de gala para la ocasión: es decir, los hombres de esmoquin y las mujeres de largo.

El vestido con el que Lauren Sanchez ha salido del hotel es solo uno más de los más de 20 estilismos que ha preparado para este fin de semana, según se ha publicado. Se espera que sea en la isla donde se prepare para convertirse en la mujer de Jeff Bezos, incluso aunque hay quien asegura que la pareja ya ha firmado su matrimonio en Estados Unidos. El sábado será el tercero de los eventos de esta boda de tres días. Será una cena por todo lo alto en el Arsenal de Venecia, donde se celebra una de las exposiciones de la Bienal.