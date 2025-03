Julio Iglesias, víctima de un osteoblastoma en la columna: «De cintura para abajo, tengo 500 años»

La salud de Julio Iglesias ha sido objeto de especulaciones durante varios años, pero recientemente ha salido a la luz la razón de sus problemas de movilidad. El periodista Carlos Herrera reveló en el programa 'Poniendo las calles' de COPE que el icónico cantante sufre un osteoblastoma en la columna vertebral, un tumor óseo benigno que ha deteriorado progresivamente su condición física.

Herrera, quien mantiene una estrecha relación con el artista, ha zanjado los rumores que apuntaban a que el deterioro del intérprete de 'Con la misma piedra' era consecuencia del accidente que sufrió durante su juventud y desveló que el verdadero problema se centra en su columna. «Está bien, pero no es el accidente», afirmó y comentó que el tumor ha afectado la zona baja de su espalda, limitando su movilidad. «El problema está en la columna y eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años», aseguró.

¿Qué es un osteoblastoma?

En el programa 'Y ahora Sonsoles', Ghassan Elgeadi, traumatólogo especialista en lesiones de espalda, explicó con detalles qué es un osteoblastoma. Se trata de un tumor primario del hueso, benigno y no canceroso, que crece de manera local formando hueso inmaduro. A pesar de no hacer metástasis, su crecimiento puede deformar la vértebra, afectar los nervios e incluso provocar síntomas como calambres, rigidez y pérdida de movilidad.

Sobre el tratamiento, el médico indicó que, «si está provocando una estenosis del canal, puede operarse incluso a los 80 años, gracias a técnicas mínimamente invasivas que permiten actuar sin apenas agredir al paciente». Sin embargo, señaló que si el tumor no causa dolor ni altera gravemente la función, se puede optar por una estrategia más conservadora.

Cabe resaltar que, a lo largo de los últimos años, el estado de salud de Julio Iglesias ha sido objeto de rumores, al punto de que el propio artista ha salido a desmentirlos. «Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos», aseguró el pasado octubre.

A sus 81 años, el intérprete de 'Me olvidé de vivir' afronta esta situación desde su vivienda en las Bahamas, donde vive junto a su mujer Miranda Rijnsburger. A raíz de su diagnóstico, el cantante necesita una rutina adaptada a sesiones de fisioterapia y cuidados médicos constantes. «Son 80 años», concluyó Herrera.