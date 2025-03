Tamara Gorro: «Nunca imaginé que estaría viva para escribir este libro»

Este es el sexto libro de Tamara Gorro y quizás el más importante porque como el propio título dice 'Ahora que vuelvo a vivir' (Harper Collins) es su manual de sanación, el de una joven que ha luchado toda su vida por sacar a su familia adelante y por agradar a los demás, olvidándose de lo más importante, quererse a sí misma. «Este libro es esperanza, yo venía hace tres años de sufrir una depresión muy grande en la que casi pierdo la vida porque tuve un intento de suicidio, pero ahora puedo decir que estoy recuperada después de un largo proceso médico con psiquiatras, medicación… Nunca imaginé que estaría viva para escribir este libro».

Para salir adelante uno de los ejercicios que ha tenido que hacer es separar a la Tamara que hemos conocido hasta ahora de la Tama de ahora, la que maneja su mente y no la mente a ella. «Tamara compraba el cariño de la gente, nunca podía estar mal, era arrolladora, tenía que estar perfecta para el mundo. Tama, la de ahora es vulnerable, tiene inseguridades y es luchadora, no es la de la cámara», explica satisfecha de haber conseguido conocerse mejor a sí misma.

Todo tiene un origen y en su caso reconoce arrastrar muchas carencias desde pequeña. Siempre soñaba con una familia estructurada por eso tardó tiempo en alejarse de su ex marido y padre de sus dos hijos, el exfutbolista argentino Ezequiel Garay. «No estábamos juntos, pero yo necesité tiempo para gestionar que mi familia se rompía», confiesa.

Solo tiene palabras de cariño hacía él porque reconoce que «es muy difícil estar al lado de una persona enferma. Yo me alejé de él. Mucha gente también se fue y no estuvieron y otros intentaron estar, pero yo no podía o no quería». Pero si algo le dolió fue alejarse de sus hijos por prescripción médica. «Me vieron muy mal y me hacían preguntas, no quería que mi depresión se los llevase por delante a ellos ni que me vieran así».

Orgullosa de su vida

Hablando con Tamara o Tama la de ahora una se da cuenta de que a sus 38 años ha vivido muy deprisa. «Mucho, desde los 14 años tuve que dejar los estudios para ayudar a mi familia a salir adelante. Trabajé en una panadería, como comercial para una farmacéutica, poniendo copas… Lo que hiciese falta, perdí a mi padre muy joven y me he criado con mis abuelos porque mi madre se pasaba el día trabajando para sacarnos adelante. He crecido en una familia desestructurada pero muy amada. Esas carencias sin duda, me han marcado». Reconoce haber sufrido muchas pérdidas emocionales que unidas a su vulnerabilidad han sido su peor enemiga. «Si discutía con una amiga se me activaba la ansiedad porque pensaba que me iba abandonar y hacía lo que hiciese falta por arreglarlo todo».

No está cerrada al amor, aunque no busca nada, pero lo que tiene claro es que no quiere convivir en pareja. «Estoy feliz conmigo misma. Ya he conocido el amor, me he sentido muy amada durante 15 años, pero he dejado de creer en él».

Debe mucho a su comunidad virtual de dos millones de seguidores con los que siempre ha sido sincera, aunque el tema de la depresión ha preferido plasmarlo en un libro porque le parecía frívolo hacerlo en un 'story'. «Me han ayudado muchísimo. Hay gente muy buena para mí en las redes sociales, siempre saco la parte positiva de las redes, aunque también puede hacerte mucho daño sino tienes la fortaleza mental suficiente».

Tamara viene de muy abajo, de tener incluso que pedir dinero a los amigos para pagar la factura de la luz. Por eso, aunque ahora los negocios le van muy bien siempre tiene presente el pasado y no ha dejado de trabajar nunca. Ni siquiera de casada: «Mucha gente me dice que por qué no gasto más si puedo permitírmelo, pero como se lo mal que se pasa cuando no tienes nada no quiero volver a sentirlo. Y no creas que digo soy Tamara Gorro y por menos de una cantidad determinada ya no trabajo, para nada».

Mira al futuro serena y solo pide seguir educando a sus hijos desde la paz mental y a nivel profesional poder crecer un poco más en televisión porque se ha formado para ello, seguir escribiendo y gestionando sus empresas porque muchas familias dependen de ellas.

Más temas:

Separaciones

Televisión

Famosos

Parejas