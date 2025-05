Así es Jemi Gertz, la actriz más rica de Hollywood: de estrella de los 80 a copropietaria de un equipo de la NBA

Pocos reconocerían hoy su nombre, pero Jamie Gertz ha logrado posicionarse como la actriz más rica de Hollywood. Su rostro fue habitual en las pantallas de cine y televisión durante las décadas de los 80 y 90, con papeles en producciones como 'Jóvenes ocultos' y 'Twister', además de colaboraciones en icónicas series como 'Seinfeld' y 'Ally McBeal'. Sin embargo su fortuna no proviene de dichas producciones, sino de una vida que, lejos de la actuación, ha girado en torno a los negocios, la filantropía y el deporte.

Según revela 'Celebrity Net Worth', Gertz cuenta con un patrimonio estimado en 12 mil millones de dólares, una fortuna más grande que la de reconocidos rostros de Hollywood como Sandra Bullock, Scarlett Johansson o George Clooney, que se han posicionado en un listado de las estrellas mejores pagadas sin llegar a esta elevada cifra.

Jamie Gertz nació en Chicago en 1965. Comenzó su carrera como actriz en 1981 con un papel secundario en 'Endless Love' y su popularidad creció rápidamente, resaltando en películas adolescentes y comedias dramáticas de la época. En 2001 fue nominada a un Emmy por su aparición en 'Ally McBeal'. Sin embargo, con el paso de los años decidió dar un paso al costado y explorar otros horizontes.

En 2010, la artista fundó su propia productora, Lime Orchard Productions, con la intención de invertir en contenidos que le interesaran personalmente. «Llegas a una edad en la que bajas el ritmo y los trabajos son un poco difíciles de conseguir. Así que decidí invertir dinero en un proyecto propio», mencionó en una entrevista con 'The Hollywood Reporter' en 2018.

A pesar que su iniciativa no le fue rentable, su verdadero éxito profesional vendría de la mano de su marido, el empresario Antony Ressler, con quien tiene proyectos en conjunto. La pareja se conoció en 1986 durante una cena organizada por la publicista de la actriz en Los Ángeles. «Solo sabía que era una actriz en activo. No la conocía», recordó Ressler en entrevista con el citado medio. Tres años después, decidieron contraer matrimonio y tras la quiebra el banco Drexel Burnham Lambert, donde él trabajaba, se mudaron a California con la esperanza de iniciar una nueva vida.

«Todos creen que me casé con un tipo rico. Pero yo ganaba más dinero, mucho más dinero, que Tony cuando lo conocí. Pagué nuestra primera casa. Pagué nuestras primeras vacaciones. Me casé con él porque me enamoré de él», confesó Gertz. Un año después, en 1990, Antony dio un giro en su carrera y cofundó Apollo Global Management y más tarde, Ares Management. «Somos la firma de inversión más increíble de la historia del universo», explicó el empresario en su momento.

¿Cómo pasó de perderlo todo a ser uno de los empresario más exitosos de Estados Unidos? La clave: comprar empresas en crisis, reorganizarlas y hacerlas rentables. Esa visión empresarial, que hoy le permite tener una fortuna estimada en 11.000 millones de dólares según 'Forbes', también se tradujo a proyectos junto a su mujer, como la compra del Atlanta Hawks, un equipo de la NBA, en sociedad con Grant Hill, en 2015.

En ese sentido, Jamie Gertz no solo es la copropietaria de los Hawks, sino también su embajadora oficial y rostro visible, motivo por el cual asiste a todos los partidos, actos oficiales y eventos de la NBA. «Jami interviene en muchos aspectos del negocio que yo no apreciaba», explicó su marido.

Por otro lado, la pareja también posee una participación minoritaria en los Milwaukee Brewers, un equipo profesional de béisbol, y además han invertido una buena parte de su fortuna a labores solidarias.

En 2004 fundaron el campamento Painted Turtle, dedicado a los niños con enfermedades graves y en 2010, fueron reconocidos como la pareja de famosos que más donó en ese año, con una inversión de 10 millones de dólares a través de su Fundación Ressler-Gertz y por último, la actriz integra la junta directiva de Melanoma Research Alliance, una ONG enfocada en la investigación del cáncer de piel.