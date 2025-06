Jeff Bezos y Lauren Sanchez se casan en Venecia entre celebridades, extravagancia, ausencia de glamour y altas dosis de ostentación

Ha sido -y es- la boda del año. Otro debate es por qué motivo. Porque sí: Jeff Bezos y Lauren Sanchez ya son oficialmente marido y mujer después de que ambos sellaran en Venecia tan esperado enlace en una boda que ha tenido más ruido que nueces y en la que no han faltado famosos, extravagancia y altas dosis de ostentación a falta de algo más de glamour.

«Ha sido la boda más pública y más secreta del año», proclamaba la CNN al referirse a un enlace del que todo se conoce pero casi nada se enseña. Y lo mismo ocurrió el viernes por la noche en el principal evento de los tres días de celebraciones, como era la propia boda. Una ceremonia privada ocurrida en la histórica y aislada isla de San Giorgio Maggiore, en el sestiere de San Marcos, ante 200 invitados famosos, incluyendo a la familia Kardashian-Jenner, Bill Gates, Karlie Kloss, Oprah Winfrey, Orlando Bloom y muchos más.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez fueron fotografiados subiendo a los taxis acuáticos que los llevaban a las festividades. Sin embargo, toda visibilidad de la pareja terminó ahí, ya que los invitados recibieron normas concluyentes para bloquear sus redes sociales una vez dentro de cada uno de los eventos del fin de semana. Así, fueron ellos mismos quienes en sus redes sociales enviaron al mundo la primera imagen de su boda.

El vestido de la novia, Gilda y 175.000 cristales

La ceremonia terminó discretamente, salvo por una señal del mundo de la moda: una portada digital de 'Vogue' ofrecía un primer vistazo al vestido de Lauren Sanchez. Tras mucha especulación (y filtraciones no demasiado sutiles del diseñador Domenico Dolce en Venecia), se reveló que su vestido era un diseño personalizado de Dolce & Gabbana y que tardó nada más y nada menos que un año y medio en fabricarse. Porque así es Lauren Sanchez, para quien más es siempre más.

El vestido de encaje con cuello alto y corsé lucía 180 botones de sacerdote cubiertos de gasa de seda que adornaban la parte delantera. A lo largo de la noche, según 'Vogue', la ya mujer del tercer hombre más rico del mundo realizó dos cambios de atuendo más. Primero, y atención a la referencia, se puso un vestido de escote corazón para intentar emular a la inolvidable Rita Hayworth en 'Gilda'. Sí, intentar parece el término más adecuado en este caso. Y luego, para el cóctel, llevó un laberíntico vestido de Oscar de la Renta compuesto por 175.000 cristales.

La isla de San Giorgio Maggiore es conocida por sus relucientes basílicas renacentistas de mármol, diseñadas por el arquitecto italiano Andrea Palladio, pero no es la arquitectura lo que ha conducido a Jeff Bezos y Lauren Sanchez a tal elección. Más bien ha habido otra razón, probablemente más pragmática, por la que la pareja optó por casarse aquí: la privacidad. Toda una paradoja cuando desde el inicio todo ha sido de un exhibicionismo aterrador, empezando por el desplazamiento hasta Croacia -no pudieron entrar en Venecia- en un yate de 500 millones de dólares, 127 metros de eslora y tres mástiles de 70 metros de altura.

Ahora, la privacidad

No obstante, algo sí ha cambiado en los últimos días, pues se sabe que Jeff Bezos pidió extremar las medidas de seguridad e hizo cambios de planes desde la marcha al comprobar que su ostentosa boda no era bien recibida por muchos en Venecia, donde en los días previos se han dejado oír múltiples voces de personas contrarias a este evento hollywoodiense. Las protestas incluyeron la amenaza de bloqueos de canales, pancartas guerrilleras y extraños maniquíes en extrañas posturas que recordaban a Bezos de forma no muy decorosa ni amable.

La pareja diriédose a cenar con los invitados, Lauren Sanchez luce un espectacular vestido sin hombros de Schiaparelli Couture

Tales circunstancias impulsaron a Lauren Sanchez y Jeff Bezos a cambiar a última hora algunas de las ubicaciones elegidas el fin de semana, con el fin de garantizar la seguridad y la inaccesibilidad de la isla. Mientras tanto, el Ministerio de Turismo de Venecia ha estimado que las celebraciones generarán casi el 68% de la facturación turística anual de la ciudad en un solo fin de semana. Eso parece ser lo que al final cuenta.

Y, como reza el dicho del mundo del espectáculo, y esta boda forma parte de él, el show siempre debe continuar. Por eso sigue. Para el día después del enlace queda la posboda. Una resaca que llegará entre máscaras y con un dress-code inspirado en el 'El Gran Gatsby', al parecer un personaje inspirador para Jeff Bezos por un motivo que solo él debe conocer. Probablemente también resuene ahora en su cabeza aquella canción de Charles Aznavour: «Qué profunda emoción recordar el ayer / Cuando todo en Venecia me hablaba de amor».