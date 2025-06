El estilo de Lauren Sánchez, futura mujer de Jeff Bezos, más allá de los 28 vestidos de su boda

La boda entre el multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez se ha convertido, sin duda, en uno de los grandes eventos del verano. Con la ciudad de Venecia como telón de fondo, son muchos los detalles que se desprenden del fastuoso evento. Yates, hoteles, ostentosos regalos, una larga lista de invitados famosos y otros datos que han despertado la intriga de los más curiosos y entre los que también se encuentra el amplio armario que la novia lucirá durante estos días. Y es que, según señalan periódicos italianos como Corriere della Sera o Il Giornale, la futura mujer de Bezos llevará, nada más y nada menos que 27 vestidos el día de su boda. La incógnita aún por desvelar es: ¿quién será el diseñador que se encargue del vestido del 'sí,quiero'?

Los looks pre-boda

El enlace tendrá lugar el próximo sábado 28 de julio pero la pareja ya se ha dejado ver por los canales de la ciudad italiana. El miércoles, Lauren Sánchez lució uno de los muchos vestidos que llevará estos días. Se trata de un diseño de archivo de Alexander McQueen en color azul marino con estampado de rayas blancas bordado con pedrería.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez el miércoles en Venecia gtres

La firma inglesa fue la encargada de hacer el vestido de novia de Kate Middleton, lo que hace que se añada este nombre a las apuestas de quien será el elegido por Lauren Sánchez.

Este jueves, Sánchez ha mostrado otro de los vestidos, esta vez de Schiaparelli Backgrid

Este jueves, Lauren se dejaba ver con otro llamativo diseño, en este caso perteneciente a la colección couture Primavera/Verano 2025 de la firma italiana Schiaparelli. El look dorado está compuesto de un corpiño con corsé cubierto y un escote de hombros descubiertos, con flores bordadas a mano.

Un estilo llamativo que no pasa desapercibido

Escotes palabra de honor, siluetas muy ceñidas, vestidos con cola, cintura muy marcada… Estas son algunas de las características de su estilo más personal. Estos últimos años, su paso por las alfombras rojas han dejado numerosos vestidos de alta costura de grandes diseñadores como Roberto Cavalli o Chanel.

Sánchez se decantó por un vestido vintage rojo de John Galliano que lució Sophia Loren para una entrega de premios en Los Ángeles SHutterstock

De la Casa Blanca a un paseo por Nueva York

Lauren Sánchez no sólo destaca en la alfombra roja. Para la jura del cargo de Donald Trump, la prometida de Bezos eligió un outfit de traje blanco, con una camisa de escote que no pasó desapercibida y no tardó en crear comentarios y opiniones para todos los gustos.

Algunos de sus looks fuera de las alfombras rojas Theimagedirect y shutterstock

En el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, Lauren eligió su propia versión de 'mini-dress' negro con transparencias que también acaparó todas las miradas.

¿Oscar de la Renta o Dolce & Gabbama?

Lauren Sánchez con piezas de Dolce & Gabanna Shutterstock

El armario de la futura mujer de Jeff Bezos destaca por albergar diseños de las grandes marcas de la moda de lujo. Tras un enorme lista, Oscar de la Renta y la firma italiana Dolce & Gabbana son dos de las casas que más suele lucir, junto a otros nombres como Vera Wang.

Oscar de la Renta también es uno de sus favoritos Shutterstock

A pocas horas de desvelar todos los detalles del vestido principal que lucirá la novia, de lo que no cabe duda es de que no dejará indiferente a nadie.