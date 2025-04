Aluvión de críticas a Tamara Gorro por aparecer calva en los premios Ídolo: «No se puede banalizar con algo traumático»

«El cáncer se cura investigando. Hoy os homenajeo y a ver si de esta manera llamando la atención, llega más lejos. Terminemos con esta enfermedad», con esta frase, Tamara Gorro anunciaba a través de su perfil de Instagram que acudiría completamente calva a los Premios Ídolo 2023, celebrados anoche en el Gran Teatro de Príncipe Pío de Madrid.

Para ello, la modelo no se rapó la melena, sino que recurrió a la implantación de una prótesis, gracias a unos maquilladores profesionales. Además, la influencer lució un traje amarillo de pantalón recto y unas chaqueta en la que destacaban sus hombreras, que aumentan el dramatismo del look. Como complementos, unos tacones rosados con un llamativo lazo en la punta y un tocado dorado y verde.

«No nos debería impactar. Demos normalidad a la realidad», declaró en el vídeo publicado en sus redes sociales. Sin embargo, no todo fueron halagos hacia la televisiva y es que Tamara Gorro se ha tenido que enfrentar a una oleada de críticas por acudir así a la gala organizada por Dulceida para reconocer a los creadores de contenidos en diferentes categorías.

«Puedo sonar mal, hoy me da igual. Supuestamente, es para visibilizar el cáncer y lo siento, no me representa en nada. No todo es quedarte calvo», «Sólo lo hace para llamar la atención y que hablen de ella como si hubiera hecho un gran gesto», «No se puede ser más ridícula», «No se puede banalizar con algo que para nosotras es tan traumático», «¿Tú donas algo para la investigación contra el cáncer? ¿O solo te interesan los likes de esta publicación poco afortunada? Publicitas quién te maquilla y el outfit» o «Me parece una falta de respeto increíble, como si fuera un disfraz», son tan solo algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta al vídeo.

Aunque no todo han sido ataques, la colaboradora de televisión también ha recibido felicitaciones por su valentía a la hora de presentarse así a un evento tan significativo. «Gracias. Me acaban de decir que tengo cáncer. Esto ayuda» o «Como paciente oncologica te doy mil gracias por este grito».

Tamara Gorro no es la primera famosa que genera polémica al aparecer completamente calva. Aunque en su caso no fue para dar visibilidad a esta enfermedad, Cristina Pedroche se convirtió en protagonista indiscutible de las Campanadas 2022 por su polémica calva.

«Josie quería que me rapara la parte de abajo que es la única parte que se veía por el casco. Pero cuando hicimos una prueba con caracterización, al verme con calota (calva) le gustó aún más. Si hubiera hecho falta raparme, lo hubiera hecho sin dudarlo. El pelo no hace que una mujer sea más o menos guapa, y por supuesto, ni mejor ni peor persona. Por eso la semana de antes llevé pelucas para normalizar su uso como una opción para quien pueda querer», declaró entonces.