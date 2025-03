Hailey Bieber deja de seguir a su marido, Justin Bieber en redes sociales y desata los rumores de ruptura

Justin Bieber (30 años) y su mujer, Hailey Bieber (28 años), se ven nuevamente envueltos en los rumores de crisis en su matrimonio. ¿El motivo? Sus últimos movimiento en sus redes sociales, los cuales no han pasado desapercibidos entre sus seguidores.

El detonante más reciente fue que Hailey dejó de seguir a su marido en Instagram, lo que inmediatamente generó una oleada de comentarios en las redes. Este gesto recuerdo un episodios similar hace unos meses, cuando el cantante le dio 'unfollow' a su esposa en la misma plataforma. En ese momento, Justin aseguró que su cuenta había sido manipulada: «Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La cosa se está poniendo rara por aquí», explicó en su momento. Sin embargo, la reciente acción ha encendido las alarmas de los fans, quienes analizan cada detalle en busca de respuestas.

En medio de esta incertidumbre, las publicaciones del intérprete de 'Sorry' no han pasado inadvertidas. Recientemente, el artista ha hablado de sus batallas internas y la percepción que tiene sobre el mismo en sus redes. «Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero igual odio cuando cambio para agradar a otros», escribió hace unas semanas.

Cabe resaltar que el canadiense también ha reconocido sus problemas de gestión de ira. «Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto», declaró. Estos mensajes despertaron la preocupación de sus seguidores, quienes los interpretaron como un grito de auxilio.

Por otro lado, otro detalle que llamó la atención fue que Justin publicó un carrusel de imágenes con su hijo. En una de ellas, aparece abrazándolo y en otras, se puede observar que estaría en una videollamada para poder verlo. Sin embargo, la ausencia de Hailey Bieber en las últimas cinco publicaciones que ha realizado el cantante en las últimas 24 horas, ha incrementado aún más los rumores, sobre todo, con la última acción de la modelo.

Por su parte, una fuente cercana a la sobrina de Alec Baldwin afirmó a 'Page Six' que la joven «está realmente preocupada» por su esposo. «No está segura de cómo manejar las cosas en este momento. Justin está pasando por un momento difícil, y Hailey está haciendo todo lo posible por apoyarlo, pero hay un límite en lo que ella puede hacer», aseguró el informante.

En tanto, un portavoz del equipo de Justin declaró a 'Rolling Stone' que el 2024 fue un año de grandes transformaciones para el artista. «El músico puso fin a varias amistades y relaciones de negocios que ya no le servían», señaló y agregó que, «la fijación del público por la salud del artista es agotadora y lamentable y demuestra que, a pesar de la verdad evidente, algunas personas insisten en mantener narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas».