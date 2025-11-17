Suscribete a
ABC Premium

El gran miedo de Karina tras la muerte de Encarnita Polo: «No podemos estar seguros ni siquiera en casa»

La cantante ha lamentado la trágica pérdida de su compañera de profesión y amiga

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Encarnita Polo y Karina
Encarnita Polo y Karina gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasado viernes, 14 de noviembre, el mundo del espectáculo quedó consternado tras salir a la luz el fallecimiento de la cantante y actriz Encarnita Polo, figura emblemática de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta en España a ... los 86 años en la residencia de mayores en Ávila en la que vivía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app