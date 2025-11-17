El gran miedo de Karina tras la muerte de Encarnita Polo: «No podemos estar seguros ni siquiera en casa»

El pasado viernes, 14 de noviembre, el mundo del espectáculo quedó consternado tras salir a la luz el fallecimiento de la cantante y actriz Encarnita Polo, figura emblemática de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta en España a ... los 86 años en la residencia de mayores en Ávila en la que vivía.

Al parecer, fue otro interno el autor de la muerte la intérprete. Fue su hija, Raquel Waitzman Polo, quien comunicó el deceso de la artista en la ciudad castellanoleonesa en un comunicado remitido a los medios. «Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único», señaló su hija «con un dolor inmenso» en el documento. En el escrito, su hija pidió privacidad para poder «vivir el duelo en silencio y en paz» y lanzó un mensaje de agradecimiento a todos «quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño» y a quienes la acompañan «en este momento tan difícil».

Reacciones

Desde que se conoció la triste noticia, muchos de sus compañeros de profesión se han pronunciado al respecto. La última ha sido Karina. El programa de televisión ¡Vaya fama!, de Telecinco, se ha puesto en contacto con la exrepresentante de España en Eurovisión, quien ha confesado que se encuentra sorprendida, afectada y asustada. «Me he quedado de piedra sobre todo lo que acabo de oír es alucinante ¿Qué pasa en las residencias? ¿Qué pasa en los colegios con el bullying? ¿Qué pasa en la vida? Ay, por Dios, por Dios, que no podemos estar seguros, ni siquiera en casa. Da mucho miedo», ha comenzado diciendo.

Y, aunque en el pasado fueron muy amigas, Karina ha afirmado que no mantenían el contacto desde hacía muchos años. «Hemos coincidido en muchos sitios, compartiendo camerino, compartiendo escenario, compartiendo a veces programas y platós de televisión y siempre ha sido una mujer educada. Era una mujer, yo siempre he dicho, súper elegante que vestía sus canciones maravillosamente bien», ha recordado.

«He sentido muchísimo su pérdida y porque me he quedado, ya te digo en shock, me he quedado que no me lo podía creer. Siempre ha sido una mujer con muchísimo ánimo, ha visto el vaso de la vida medio lleno en vez de medio vacío, y eso, bueno, decía mucho de ella», se ha lamentado finalmente.