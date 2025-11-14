Suscríbete a
ABC Cultural
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Ha fallecido este viernes en la ciudad castellanoleonesa, según ha informado su propia hija en un comunicado remitido a los medios

Muere James Watson, codescubridor de la estructura del ADN, a los 97 años

Encarnita Polo en una imagen de archivo
África Albalá

La Policía investiga el fallecimiento de la actriz y cantante Encarnita Polo, figura emblemática de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta en España, este viernes a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila. Los ... primeros indicios apuntan a que ha sido otro inerno el autor de la muerte, según ha informado la agencia de noticias Europa Press.

