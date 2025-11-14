La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

La Policía investiga el fallecimiento de la actriz y cantante Encarnita Polo, figura emblemática de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta en España, este viernes a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila. Los ... primeros indicios apuntan a que ha sido otro inerno el autor de la muerte, según ha informado la agencia de noticias Europa Press.

La Subdelegación del Gobierno había informado previamente de que la Policía Nacional investigaba un fallecimiento en la residencia de mayores Decanos de Ávila. Ha sido la hija de Encarnita Polo, Raquel Waitzman Polo, quien ha comunicado el deceso de la artista en la ciudad castellanoleonesa en un comunicado remitido a los medios.

«Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único», ha señalado su hija «con un dolor inmenso» en el documento. En esta línea, ha recordado que para muchos fue «una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones».

En el escrito, su hija ha pedido privacidad para poder «vivir el duelo en silencio y en paz» y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos «quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño» y a quienes la acompañan «en este momento tan difícil».

Hija de un maestro confitero, Encarnita Polo nació el 22 de enero de 1939 en Sevilla y, movida por su gran afición a la copla, enseguida se entregó al mundo de la farándula con el beneplácito de su madre y el recelo de su padre. Desde pequeña, no dejó de actuar en fiestas infantiles, acontecimientos familiares, festivales y espectáculos de variedades.

Su repertorio se nutría de éxitos de Lola Flores, Juanita Reina, Carmen Sevilla y otras estrellas de la época. Fallecido su progenitor, con 12 años acordó con su madre viajar a Barcelona para probar suerte en el mundo de la canción. Amigos de la familia residentes en la ciudad condal, como Manolo Marín, contribuyeron decivisamente a que la joven diera sus primeros pasos en los escenarios.

Uno de sus grandes éxitos llegó en 1969 con la publicación de 'Paco, Paco, Paco'. Décadas más tarde el tema recuperó fama mundial tras viralizarse en internet. Esta pieza terminó convirtiéndose en su sello personal y en uno de los grandes fenómenos musicales españoles de su tiempo. Otros de sus 'singles' más conocidos es 'Pepa Bandera'.

En la década de los 60 consolidó su popularidad y se trasladó a Italia para trabajar al lado de figuras de la canción italiana como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti. Fue en este país donde debuta en el cine junto a Domenico Modugno en la comedia musical 'Scaramouc'.

En televisión también participó en el famoso programa de TVE 'Pasaporte a Dublín', donde compartió espacio con otros grandes artistas de la época, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel o Karina.