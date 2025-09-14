French Montana, del Bronx a la realeza de Dubai: conoce al prometido de la princesa Mahra

Uno de los reyes de la música urbana y la hija del Emir de Dubai han anunciado su compromiso, lo que ha sido una noticia a nivel mundial puesto que se trata de dos personas que vienen de mundos completamente diferentes.

French Montana (40 años) se ha convertido sin quererlo en uno de los raperos más conocidos del mundo, y no solo por su música, que es algo en lo que ya había triunfado, sino por haberse convertido en el prometido de Mahra (31), la princesa de Dubai. Una noticia que no ha dejado de sorprender al mundo, pues, aunque había habido rumores no se tenía constancia de que tuvieran una relación y menos tan estable como para llegar a boda. Pero, ¿quién es él?

Su nombre real es Karim Kharbouch, nació en Casablanca (Marruecos) y emigró a Estados Unidos durante su adolescencia, donde vivió en el Bronx (Nueva York). Desde muy joven mostró interés por la música y la cultura hip-hop, creando mixtapes que le permitieron abrirse camino en el sector. Su estilo, a caballo entre sus raíces marroquíes y el rap callejero, hizo que se diferenciara rápidamente. Con los años, Montana pasó de actuar en clubes locales a colaborar con estrellas mundiales como Drake, Cardi B, Nicki Minaj o Maluma. Sus mayores éxitos incluyen 'Unforgettable', que alcanzó el top 10 en el 'Billboard Hot 100', y 'No Stylist', donde compartió protagonismo con Drake. Estas canciones no solo marcaron un hito en su carrera, sino que lo consolidaron como un artista internacional. Ha sido nominado a los Grammy y a múltiples premios de la música urbana. Sobre sí mismo, ha afirmado en entrevistas: «Tuve que trabajar más duro que la mayoría, viniendo de Marruecos al Bronx con nada más que un sueño».

Relaciones

En cuanto a su vida personal, también ha sido ajetreada. En 2007 se casó con Nadeen Kharbouch y con ella tuvo a su hijo Kruz, nacido en 2009. Tras varios años de relación, la pareja se separó en 2012 y su divorcio se formalizó en 2014. French siempre ha dejado claro que la paternidad cambió su manera de ver la vida: «Ser padre me mantiene con los pies en la tierra. No importa la fama, mi hijo me recuerda lo que es real». En 2014 vivió su momento mediático más álgido cuando comenzó una relación con Khloé Kardashian que duró poco más de un año. Aunque se separaron, ambos han hablado en buenos términos después de la ruptura.

Y cuando parecía que no podía superarse, llegó la realeza. Sheikha Mahrabint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conocida simplemente como Mahra, es hija del emir de Dubái y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Es siete años más joven que él y a pesar de pertenecer a esta familia y no necesitarlo, estudió Relaciones Internacionales en Londres y se ha ganado un lugar propio en el espacio público emiratí gracias a su activismo social y a su interés por el empoderamiento de la mujer. Además, fundó su propia marca de perfumes, Mahra M1, y es reconocida amante de la equitación.

Mahra tuvo un momento muy mediático a nivel mundial en 2024 cuando anunció abiertamente su divorcio, algo que debido a su cultura no se esperaba que hiciese. Lo hizo a través de las redes con un mensaje para su hasta entones marido: «Como estás ocupado con otras compañeras, declaro aquí nuestro divorcio. Te divorcio, te divorcio, te divorcio». A los pocos minutos era noticia en todo el mundo. Solo unos meses después los rumores sobre una posible relación con French Montana empezaron a circular. Ambos fueron vistos juntos en Dubái, en Marruecos y en París, cenando e incluso haciendo excursiones en camello. En una de esas ocasiones, Montana apareció vistiendo ropa tradicional emiratí, lo que dio aún más fuerza a las especulaciones.

En junio de 2025, durante la Semana de la Moda de París, French Montana dio un paso decisivo. Pocos días después de debutar como modelo en la pasarela de la firma 3.Paradis, propuso matrimonio a la princesa Mahra en privado. Ella no tardó en compartir una imagen de su anillo de compromiso: una esmeralda rectangular rodeada de diamantes, acompañada de un emoji de corazón blanco y otro de brillo. Era la confirmación oficial de que la historia de amor entre el rapero del Bronx y la princesa emiratí se convertía en un compromiso real.

La noticia tuvo, como era de esperar, una enorme repercusión. No es solo el romance entre dos celebridades de mundos distintos, sino también la unión de la realeza de Dubái con un rapero de origen humilde crecido en el Bronx. Más allá de la música, French Montana ha desarrollado un papel destacado en la filantropía. En 2019 fue reconocido por la organización 'Pencils of Promise' y el hospital Mama Hope por su campaña para financiar servicios de salud materna y pediátrica en Uganda. Y recaudó más de 200 millones de dólares destinados a hospitales y programas comunitarios en África. Sheikha Mahra, por su parte, también es conocida por su labor solidaria en los Emiratos Árabes Unidos y por promover iniciativas relacionadas con la educación y el emprendimiento femenino. Este compromiso compartido con causas sociales se ha convertido en uno de los puntos de conexión más fuertes entre ambos. Todo parece sacado de un cuento de hadas, ahora solo nos queda conocer la fecha exacta de la boda, que sin duda será todo un acontecimiento.