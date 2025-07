El festival que iba a acoger el único concierto de Kanye Weste en Europa, cancelado tras una campaña de boicot

En Bratislava no quieren saber nada de Kanye West después de sus delirantes arrebatos en defensa del nazismo. Tras conocerse que iba a actuar en el festival Rubicon de la capital eslovaca, se ha producido tal ola de rechazo que no sólo se ha cancelado la actuación del rapero estadounidense, sino del festival entero, que no ha podido lidiar con la campaña de boicot que se ha generado desde todos los frentes: público, patrocinadores y artistas. De hecho, las polémicas desatadas por West son las responsables de que este fuese a ser su único concierto en Europa este verano. Nadie quiere contratarlo.

Al anunciarse la aparición de West en el festival, miles de personas firmaron una petición contra el concierto, calificándolo de «insulto a la memoria histórica, glorificación de la violencia bélica y degradación de todas las víctimas del régimen nazi». En un comunicado publicado en Instagram a última hora del miércoles, los organizadores del Rubicon afirmaron que la decisión de cancelar el evento «no ha sido fácil», y que se debía «a la presión mediática y a la retirada de varios artistas y colaboradores».

Eslovaquia es un país donde el recuerdo del nazismo sigue muy presente, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, más de 70.000 judíos eslovacos fueron internados en campos de concentración, entregados a las autoridades alemanas y asesinados. Y tal como señala la carta de protesta, West «se adhiere repetida y abiertamente a símbolos e ideología relacionados con el periodo más oscuro de la historia moderna mundial».

Kanye West, que ha cambiado legalmente su nombre por la abreviatura Ye, lanzó la canción 'Heil Hitler' el 8 de mayo, coincidiendo con el 80º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El tema termina con un 'sample' de un discurso en alemán pronunciado por Adolf Hitler en 1935, que termina con el líder nazi pidiendo a sus seguidores que «me defiendan como yo os he defendido a vosotros». La canción fue prohibida en Alemania por su simbolismo extremista en virtud de las leyes de incitación al odio y fue retirada de la mayoría de las plataformas de streaming convencionales, pero proliferó y encontró apoyo en la red social X de Elon Musk.

El artista, que es también un firme partidario de Donald Trump, incluyó otras referencias al nazismo en su último disco 'Cuck', que ha sido vetado en todas las plataformas de streaming y sólo puede encontrarse en determinados foros de internet.

Vetado en medio mundo

Además de los vetos para actuar en conciertos y festivales, a Kanye West incluso se le ha denegado la entrada en algunos países. La semana pasada, se le prohibió viajar a Australia por la publicación de la canción 'Heil Hitler', una decisión que implicó al mismísimo ministro del Interior, Tony Burke, quien explicó que el Gobierno había decidido revocar el visado del rapero después del lanzamiento del single.

Burke hizo esta revelación en una entrevista con el programa Afternoon Briefing de la cadena ABC, cuando fue preguntado por la cancelación del visado a un defensor de la ocupación israelí en Gaza argumentando que «la islamofobia es racional». El político dijo que no dejaría entrar en Australia a nadie que tratara de defender que la islamofobia o el antisemitismo son «racionales», dado que la finalidad del visado en cuestión era «ofrecer discursos en público».

«La mayoría de los visados que se han cancelado en virtud de esta sección han sido cuando alguien pretendía hacer un discurso público. El único caso que no tenía nada que ver con dar discursos, pero que cancelamos de todos modos, ha sido el de Kanye West», detalló Burke. «Él hecho muchos comentarios ofensivos que mis funcionarios volvieron a examinar una vez que lanzó la canción 'Heil Hitler', y ya no tiene un visado válido en Australia. Cada solicitud de visado es reevaluada por mis funcionarios, y cuando lo examinaron, lo cancelaron tras el anuncio de la publicación de esa canción».

Esto ha debido ser un gran varapalo para West, cuya esposa, Bianca Censori, es de Melbourne y por tanto tiene familia en Australia. Pero en Australia tienen muy claro que no van a ser cómplices de este tipo de actitudes. «El gobierno australiano seguirá actuando con decisión para proteger a la comunidad del riesgo de daño que suponen las personas que deciden participar en actividades delictivas o comportamientos preocupantes, lo que incluye la cancelación o denegación de visados cuando proceda», concluyó Burke.