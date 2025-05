¿Quién hubiera podido imaginar que las vacaciones de Kanye West en Mallorca eran la antesala de la publicación del disco más polémico de su carrera? El artista estadounidense, adscrito a la controversia permanente desde hace años, ha batido todos sus récords al lanzar este miércoles 'Cuck', un nuevo álbum de «sonido antisemita», tal como él mismo ha descrito, que convierte en canciones todos los follones mediáticos que ha vivido en los últimos tiempos.

Resumiendo, el artista ahora conocido como Ye, la ha liado parda realizando numerosos actos públicos de incitación al odio, incluyendo declaraciones antisemitas, apoyo al nazismo y publicación de comentarios ofensivos; por no hablar de sus disparatadas apariciones mediáticas junto a Bianca Censori, sus pullas a celebridades como Jay-Z, Beyoncé, Playboi Carti, Lamar o el difunto Virgil Abloh, así como por revelar haber practicado incesto con su primo cuando era niño.

Dado que West ya ha sido censurado en redes sociales y en plataformas de streaming por sus declaraciones antisemitas, este disco no puede escucharse por las vías habituales. Pero este diario ha tenido acceso a todo el repertorio, y no tiene desperdicio.

Arranca con 'WW3' (siglas de Tercera Guerra Mundial en inglés), que era el título inicial que iba a poner al álbum. En ella habla de su expulsión de Twitter, de sus comparaciones con Hitler, de sus enfrentamiento público con Joe Biden... Le sigue 'Cosby', donde vuelve a declararse nazi y hace mención a Bill Cosby, quien fue masivamente cancelado tras conocerse los abusos sexuales que cometió sobre varias mujeres.

El siguiente tema es 'Cousins', que alude a la relación incestuosa que mantuvo con un primo suyo durante su infancia: «Pasando el rato con mi primo, leyendo revistas guarras. Vimos a dos negros besándose, no sabíamos qué significaba esa mierda. Entonces empezamos a recrear todo lo que habíamos visto. Fue entonces cuando le hice a mi primo una mamada, le hice a mi primo una mamada».

A continuación suena 'Free Diddy', un título que pide la liberación de Sean 'Diddy' Combs, actualmente en juicio por docenas de acusaciones de violación, abuso y tráfico de menores. «Mis negros no van a dormir hasta que veamos a Diddy libre. Somos dueños de cuentas bancarias y miles de millones, no podéis jodernos».

Tras 'Dirty Magazines' llega otro de los hits del disco, 'Bianca', donde implora una y otra vez a su (¿ex?)pareja que vuelva con él y dice: «Mi nena, se escapó. Pero primero trató de internarme. No voy a ir al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo. Ella quiere que le diga cuando termine. Estoy haciendo su squirt cuando estoy en ella. Ella está teniendo un ataque de pánico y no le está gustando la forma en que tuiteé. Hasta que Bianca vuelva, me quedo despierto toda la noche, no voy a dormir. Realmente no sé dónde está. Estoy siguiendo a mi perra a través de una aplicación. Estoy buscando a mi perra por la ciudad. Supongo que somos los nuevos Cassie y Diddy».

El álbum llega a su punto de ebullición con 'Heil Hitler', que ya adelantó hace unos días y fue igualmente censurada por la letra y porque contiene un extracto de un discurso de Adolf Hitler; y con 'Hitler, Ye and Jesus', una comparación que ya hizo en un concierto en Las Vegas en 2023, en el que paró la actuación para lanzar una diatriba delirante.

'Cuck' (abreviatura de 'Cuckold','cornudo en inglés) enfila hacia su conclusión con 'All the love', en la que pone en duda su diagnóstico de trastorno biolar y critica el acoso de la prensa, y termina con 'Nitrous', un final más inocuo que habla de los efectos del óxido nitroso.

Las provocaciones no acaban aquí, pues la portada del álbum es una versión modificada de la foto 'The wedding of two members of the KKK in a barn in rural America' ('La boda de dos miembros del KKK en un granero de la América rural'), de Peter van Agtmael, con el traje blanco del hombre editado de negro y un perro blanco con una capa en la que se lee «white power» (poder blanco) retirada. Una imagen que, por cierto, ha sido utilizada sin permiso según afirma el propio Agtmael, que ha anunciado acciones legales contra Ye.

Esta portada ha sustituido a la idea inicial, que era mostrar una esvástica nazi y de las runas sig de la Schutzstaffel, las SS de la Alemania del Tercer Reich. En cualquier caso, el disco que ha publicado Kanye West no puede ir más a contracorriente y abre el debate: ¿Es un hito contracultural, un insulto, o simplemente el delirio de una persona enferma?