La extraña muerte del actor Mike Heslin a los 30 años en un restaurante acaba en los tribunales 15 meses después

El actor Mike Heslin, popular por su trabajo en 'Lioness', falleció el 2 de julio de 2024 a los 30 años tras sufrir un «evento cardíaco inesperado», según informó en su día su esposo, y ahora el viudo ha decidido demandar al restaurante en el que ocurrió la extraña muerte al entender que nadie hizo nada para atender a su marido del colapso que sufrió y que finalmente acabó con su vida.

El esposo del intérprete, Scotty Dynamo, presentó una denuncia contra el Aria Resort & Casino y el MGM Resort International, acusando al personal de estar involucrado en la muerte del actor. Mike Heslin falleció tras sufrir una emergencia médica mientras cenaba en el restaurante mexicano en el verano del pasado año.

En la denuncia, obtenida por la revista 'People', Dynamo, administrador especial del patrimonio de Heslin, alega que los empleados del restaurante y del resort no hicieron lo suficiente para atenderlo cuando su marido se debatía entre la vida y la muerte. El actor supuestamente murió después de que el personal del restaurante de Las Vegas donde cenaba no interviniera cuando se desplomó en junio de 2024, según la denuncia.

«De brazos crtauzados»

Heslin, conocido por su trabajo en proyectos como la serie de televisión 'Lioness' y la película 'The Holiday Proposal Plan', falleció a los 30 años por «un evento cardíaco inesperado tras una semana de sufrimiento en el hospital», según comunicó su esposo en Instagram. «Michael era joven, gozaba de perfecta salud y los médicos no tienen explicación para lo sucedido», declaró Dynamo entonces.

La demanda por homicidio culposo fue presentada el 18 de septiembre en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark en Nevada y Dynamo acusó al personal del exclusivo restaurante mexicano Javier's de no hacer nada para salvar la vida de Heslin después de que este entrara en colapso. La denuncia alega que los amigos del intérprete pidieron ayuda de inmediato y apartaron la mesa para tenderlo al suelo. Según dicen, el personal del restaurante se quedó «de brazos cruzados, no tomaron ninguna medida inmediata para salvarle la vida y no iniciaron ni apoyaron los esfuerzos que podrían haber salvado la vida de Michael».

«Según la información y la creencia, los demandados no mantuvieron un inventario de equipos de respuesta a emergencias, incluyendo, entre otros, un desfibrilador externo automático (DEA), o no instruyeron a su personal sobre dónde se almacenaban los DEA«, alega la denuncia.

Una serie de extraños sucesos

Otro suceso extraño que reseña la denuncia se refiere a una mujer que presuntamente intentó realizar a Heslin un masaje de urgencia y a quien un empleado «interfirió a la fuerza» y la sacó del lugar. «La negligencia del demandado, tanto individual como colectivamente, causaron directamente o contribuyeron sustancialmente a la muerte evitable de Michael», afirma la denuncia. Y añade: «La muerte de Michael fue una tragedia evitable».

Los herederos de Dynamo y Heslin reclaman una indemnización por daños y perjuicios superior a 15.000 dólares, así como gastos funerarios, pérdida de consorcio superior a 15.000 dólares, daños punitivos, honorarios y costas razonables de abogados, intereses al tipo legal y cualquier otra reparación que el tribunal considere justa y adecuada. MGM Resorts no ha querido hacer declaraciones.

La denuncia surge después de que Dynamo rindiera homenaje a su difunto esposo, con quien se casó en noviembre de 2023, en una extensa publicación en redes sociales tras su fallecimiento. «Michael era brillante, desinteresado, talentoso y un verdadero ángel de la guarda«, escribió. Y añadió: «Me ayudó a superar múltiples etapas del cáncer sin ayuda de nadie».

