La entrevista de Harry le distancia aún más del Príncipe Guillermo

La polémica entrevista del Príncipe Harry con la 'BBC' sigue dando qué hablar. En ella, el duque de Sussex se sinceraba sobre su complicada situación con la Casa Real y a su vez, dejando en claro su deseo de reconciliación con su padre, el Rey Carlos III. Sin embargo, estas declaraciones lejos de acercar posturas, parecen haber generado una distancia aún más grande entre los Windsor.

Una de las reacciones más esperadas ha sido la de su hermano, el Príncipe Guillermo. Según ha recogido en exclusiva 'The Mirror', fuentes cercanas al Príncipe de Gales han asegurado que la entrevista ha supuesto un nuevo obstáculo insalvable en la ya fracturada relación entre ambos. «La última decisión del duque de Sussex de hablar públicamente sobre su familia y la situación en la que se encuentra solo lo alejará más que nunca de la reconciliación que ahora dice querer», indicó una fuente cercana al entorno de Guillermo.

Cabe resaltar que estas palabras no son una excepción, puesto que hace semanas el círculo más próximo al Príncipe de Gales ya había advertido que no había posibilidad de reconciliación entre los hermanos, y ahora, menos con las últimas declaraciones de Harry. «Ciertamente no hay ningún incentivo para hacerlo cuando tiene tanta libertad para criticar abiertamente y siempre presenta un único punto de vista, el suyo», aseguró el informante.

Más allá de las declaraciones en contra de La Firma, lo que más habría incomodado a la Familia Real es que el hijo menor de Lady Di aseguró que no sabe cuánto tiempo de vida le queda a su padre, mientras continúa su tratamiento contra el cáncer. Según informó 'The Sun', desde el Palacio de Buckingham consideran de «mal gusto» que el duque especule públicamente sobre el estado de salud de Carlos III. De hecho, según revelaron fuentes cercanas a la Casa Real, el Rey estaría «frustrado» y «muy molesto» por las declaraciones de su hijo.

GTRES

A pesar de que el duque de Sussex insistía en su entrevista en que quería acercarse nuevamente a su familia, sus palabras parecen haber generado todo lo contrario. «Se le ha dicho que debería considerar un camino diferente al que tomó si alguna vez quisiera reconciliarse», aseguró una fuente a 'The Mirror', la cual sostiene que al continuar sus ataques públicos, Harry ha «extinguido» cualquier posibilidad de restablecer sus lazos familiares.

«En el fondo, para la familia existe un grave problema de confianza incluso cuando se piensa en hablar con él», señalan desde el entorno de Guillermo, indicando que los problemas de confianza se han convertido en el principal obstáculo dentro la Familia Real.