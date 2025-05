El Palacio de Buckingham se pronuncia tras la explosiva entrevista del Príncipe Harry

El Palacio de Buckingham ha respondido con un corto pero contundente comunicado a las declaraciones del Príncipe Harry en entrevista con 'BBC News', en las que volvió a cargar contra la Casa Real, cuestionó el proceso judicial que le negó escolta policial en Reino Unido y, a la vez, hizo un llamamiento a la reconciliación familiar con su padre, el Rey Carlos III.

«Todos estos temas han sido examinados repetida y meticulosamente por los tribunales, y en cada ocasión se ha llegado a la misma conclusión», señaló el portavoz del palacio, según diversos medios británicos. La declaración llega pocas horas después de que el hermano del Príncipe Guillermo perdiera su apelación en la Corte respecto a la retirada de su seguridad.

Durante su conversación con el citado medio, el duque de Sussex expresó su frustración tras el fallo judicial. «Estoy devastado», expresó y calificó la decisión como un «arreglo del establishment». En tanto, el pronunciamiento de Sir Geoffrey Vos, Master of the Rolls y el segundo juez más importante de Inglaterra, fue claro: «No se ha traducido en un argumento legal».

Según el juez, la decisión del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas fue una reacción «predecible» y «sensata» puesto que, el príncipe renunció a sus funciones reales de alto rango y trasladó su residencia a Estados Unidos.

GTRES

«Fueron argumentos poderosos y conmovedores y quedó claro que el duque de Sussex se sentía maltratado por el sistema», explicó Vos y resaltó que, «después de estudiar los detalles, concluí que no podía decir que el sentimiento de agravio del duque se tradujera en un argumento legal para desafiar la decisión de Ravec».

Por otro lado, el duque de Sussex insistió en que su vida «se devaluó de la puntación más alta a la más baja de la noche a la mañana» tras el 'Megxit' y cuestionó por qué no se le aplicó el mismo proceso de gestión de riesgos que a otros miembros de la Familia Real. «Uno debe preguntarse, ¿por qué no pasé por el mismo proceso de gestión de riesgos por el que pasaron todos los demás, incluidos los miembros de mi familia?», expresó en entrevista con 'BBC News'.

GTRES

Además, Harry lamentó que, debido a su situación de seguridad, sus hijos no puedan visitar el Reino Unido. «No puedo imaginar un mundo en el que tenga que traer a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido en este momento... Creo que es muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi patria», manifestó.

Pese al clima de tensión, el Príncipe Harry abrió la puerta hacia un posible acercamiento con su familia. «Me encantaría reconciliarme con mi familia; no tiene sentido seguir luchando, como dije, la vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por el tema de la seguridad, pero sería bueno reconciliarnos«, aseguró.