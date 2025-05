Del enfrentamiento con su padre a su negativa a casarse: los 50 años de Enrique Iglesias

Enrique Iglesias, el artista latino más grande de la historia según los Premios Billboard, cumple este jueves 8 de mayo 50 años y lo celebrará en la más estricta intimidad junto a su familia y amigos más cercanos. Y es que desde hace años, el cantante prefiere mantenerse alejado del foco mediático y se encuentra en su mansión de Miami totalmente centrado en la crianza de sus tres hijos (los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años y Mary, de cinco), fruto de su relación con la tenista rusa Anna Kournikova, (43). Enrique tiene tres hermanos, bueno en realidad muchos más, pero fruto del matrimonio entre Julio Iglesias (81) e Isabel Preysler (74) son sólo tres: Chabeli (53), Julio José (52) y Enrique.

Enrique y Anna en sus comienzos abc

Hasta la fecha, Enrique Iglesias es el que más éxito musical ha tenido. Emprendió su carrera artística a espaldas de su padre y le salió bien. Se ha convertido en uno de los artistas latinos con más ventas y ha sido laureado con los mejores premios de la industria discográfica, como un Grammy al mejor artista latino y otros cinco Grammy Latinos. Desde hace años se especula con la auténtica relación que hay entre Julio Iglesias y Enrique. Los problemas entre padre e hijo empezaron cuando el joven se lanzó al mundo de la música sin contar con el apoyo paterno.

Julio Iglesias, acompañado de sus hijos, acude al Palacio de la Zarzuela donde fue recibido por los Reyes Manuel Sanz Bermejo

Fue ayudado por la «seño» (Elvira Olivares, la mujer que cuidó a los niños Iglesias-Preysler), quien financió su primer disco precisamente con el dinero de la indemnización que exigió a Julio Iglesias cuando éste la despidió. Así lo contó Alfredo Fraile en su libro 'Secretos confesables: memorias del que fue manager de Julio Iglesias, asesor de Adolfo Suárez, introdujo en España la Silvio Berlusconi'. «En el disco hay un agradecimiento a la 'seño' por destinar su dinero a ese proyecto y sin pensárselo dos veces -explica Fraile-. Para Enrique aquello fue fundamental y la prueba es que siempre ha estado vinculado a ella. Cuando salió su disco, un día llamó a su padre para decirle que había vendido un millón de copias. La respuesta de Julio fue que el éxito lo debía a ser hijo suyo y que el disco era una porquería. Después, Enrique le volvió a llamar para decirle que ya llevaba dos millones. Y la respuesta del padre fue la misma. A la tercera, le dijo que había vendido cinco millones y que ya le había superado. Desde entonces no han vuelto a hablarse. Su relación es nula, no existe. Julio fue incapaz de llamarle para pedirle perdón. Lo más gracioso es que hoy los hijos de Julio y Miranda son admiradores de la música de Enrique y siempre le piden a su padre que les lleve a sus conciertos o que le invite a casa», desvela el autor.

Julio Iglesias junto a su hijo Enrique abc

Y es que a los Iglesias Preysler nunca les ha faltado de nada pero sí han sufrido las ausencias de su padre que sacrificó gran parte de su vida personal para alcanzar la gloria en el mundo de la música y convertirse en un mito. Algo de lo que están muy orgullosos sus hijos y que no le reprochan. «Físicamente no soy un buen padre porque no les he visto crecer como debería», reconocía Julio Iglesias en una entrevista, «pero emocionalmente ellos saben que me tienen a su lado, y me miran a los ojos como diciendo '¡viva!», añadía.

Matrimonio

Actualmente Enrique comparte su vida junto a la extenista Anna Kournikova. Se conocieron durante la grabación del videoclip para la canción Escape, que el cantante promocionaba en 2001. En aquella época, él tenía 26 años, y ella, 20. El 16 de diciembre de 2017, la pareja dio la bienvenida a sus gemelos y dos años después nació su tercera hija. El cantante nunca ha considerado necesario pasar por el altar para formalizar su relación con la madre de sus hijos: «No es que yo esté en contra del matrimonio, tampoco que tenga el trauma de venir de una pareja de padres divorciados. Simplemente, Anna y yo estamos cómodos así y no creemos que casándonos vaya a cambiar el respeto que guardamos el uno por el otro, o que nos vayamos a querer más», comentó durante una entrevista. «Más importante es tener un hijo y ser un buen padre. Aun así, siento que para serlo no es necesario estar casado», sentenció. Ambos son tremendamente celosos de su vida privada. Son los únicos de toda la familia que no suele asistir a eventos públicos ni les gusta mostrar su intimidad en sus redes sociales.

Enrique y Anna abc

Este 8 de mayo, el cantante celebra sus 50 años en un importante momento profesional tras anunciar su retorno este verano a los escenarios de España como conmemoración de sus primeros 30 años como artista profesional. A pesar de que en marzo del año pasado el cantante anunció que ya no publicaría más discos, pero seguirá publicando sencillos y conciertos. «El mundo de la música ha cambiado y ya no es necesario sacar discos en la forma en la que la concebíamos antes», expresó.