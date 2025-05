Antonio David estalla tras el reencuentro entre Rocío Carrasco y Marta Riesco: «Emprenderé acciones judiciales»

Lo que comenzó como una presentación televisiva terminó convirtiéndose en un nuevo frente mediático para Antonio David Flores. Este lunes, 5 de mayo, TVE celebró el estreno de 'La familia de la tele', un magacín de tarde que contará con Rocío Carrasco como una de sus colaboradoras. Pero la gran sorpresa no fue su regreso a la cadena pública, sino su inesperado encuentro con Marta Riesco, otra figura del corazón que, como ella, mantuvo una relación sentimental con el exguardia civil.

El breve intercambio entre Carrasco y Riesco —una frase irónica por parte de Marta: «Lo que es la vida…», y una respuesta cortante de Rocío: «Esta ha sido siempre mi familia ¿Me puedo ir ya?»— bastó para reavivar un triángulo de tensión que parecía dormido, pero que Antonio David no ha tardado en revivir con dureza. Desde su canal de YouTube, el excolaborador arremetió sin tapujos contra ambas mujeres, asegurando que el reencuentro no fue casual y que, según él, está motivado por una supuesta obsesión compartida hacia su persona.

«Lo único que os ha movido ha sido el odio por un hombre que tuvisteis la suerte de conocer y no supisteis valorar», sentenció Flores en su directo, en el que mostró una mezcla de enfado e ironía. Para él, el protagonismo mediático de Carrasco y Riesco se construye a su costa, y considera que ambas utilizan su nombre como vía para mantenerse en el foco público.

gtres

Pero sus palabras no se quedaron solo en lo personal. Antonio David fue más allá y lanzó una seria advertencia: si en algún momento ambas mujeres deciden hablar públicamente del pasado o hacen declaraciones que él considere dañinas, tomará acciones legales. «Aviso a navegantes: si se sientan a hablar y me salpica, emprenderé acciones judiciales», declaró con tono desafiante, dejando claro que no piensa tolerar nuevos episodios que puedan afectar su imagen.

Historias acabadas

La relación entre Rocío Carrasco y Antonio David está rota desde hace décadas, marcada por un conflicto judicial y mediático que alcanzó su punto álgido en 2021 con la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que ella denunció públicamente haber sido víctima de maltrato psicológico. Desde entonces, ambos se han mantenido en una guerra constante en platós, redes y juzgados.

redes

Con Marta Riesco, la situación es distinta pero no menos tensa. Tras una relación breve y mediática, la ruptura dejó heridas visibles, sobre todo después de que la periodista denunciara sentirse «utilizada» y «abandonada» por el excolaborador. Ahora, con ambas mujeres coincidiendo en un mismo plató, Antonio David interpreta la situación como un nuevo ataque coordinado, aunque por el momento no hay pruebas de que se haya producido una conversación entre ellas ni una estrategia conjunta.

En paralelo, el ex guardia civil continúa su batalla judicial por la vía civil. Ha interpuesto una macrodemanda desde los juzgados de Málaga contra varios periodistas, tertulianos y programas de televisión que, según su versión, habrían vulnerado su honor y su derecho a la intimidad tras la emisión del documental de Rocío Carrasco. Además, se rumorea que podría estar negociando su regreso a Telecinco, lo que aumentaría aún más la tensión mediática en torno a su figura.