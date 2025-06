Elena Tablada responde tras perder la batalla legal con Javier Ungría por la pensión de su hija: «Yo la sacaré adelante»

La batalla entre Javier Ungría y Elena Tablada sigue adelante. Según se ha podido saber este fin de semana, la juez le ha dado la razón al padre de la niña, Camila, y el sobrino de Miriam Ungría no tendrá que pagar pensión. Sin embargo, tal y como ha podido saber ABC por fuentes cercanas a la familia, la madre pretende recurrir esta decisión.

«Una buena noticia en este farragoso procedimiento, un tema económico por el que ella me requería un dinero y la jueza ha decidido que eso ya lo había acometido en su momento y que no daba lugar», ha comentado Javier Ungría en respuesta a Telecinco. «Que la jueza, en ciertos aspectos importantísimos para mí en cuanto al cuidado de mi hija, me vaya dando la razón me produce satisfacción», ha asegurado el empresario.

Ante la resolución judicial, Elena Tablada ha respondido también, en declaraciones a este periódico, mostrando su falta de conformidad con la decisión. «Eso le corresponde a Camila. Es un derecho de ella. El padre compensa con pagos hecho por él voluntariamente, lo que es completamente arbitrario e injusto para la menor. De todas maneras, si no se lo quiere dar, no me preocupa, yo la sacaré adelante, saldremos adelante como siempre hemos hecho», ha asegurado. Es la única hija del exmatrimonio, aunque la empresaria comparte otra niña con David Bisbal, Ella, que tiene 15 años.

Además, una fuente cercana a la diseñadora ha asegurado a este periódico que «Javier no debería estar muy contento, al final su gloria es no darle a su hija el dinero que le corresponde por sus varias estrategias, entre ellas cerrar el restaurante que tenía por puro entretenimiento», algo que no creen que sea para presumir.

Según comentaba este fin de semana Kike Calleja en el plató de 'Fiesta', el empresario paga íntegramente el colegio de su hija, lo que habría ofrecido la justificación a la juez para negar la petición de Elena Tablada. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que ella no está de acuerdo con la decisión judicial y pretende seguir luchando por su hija, que tiene ya cinco años.

Sobre todo porque no es una gran cifra la que Elena Tablada estaría pidiendo al padre de su hija en concepto de pensión. Según explica la fuente, es menos de lo que Javier Ungría se habría embolsado en una sola semana en 'Supervivientes', «gracias a ser el padre de esa niña a la que no le quiere dar lo que se corresponde» En la edición de 2024 del conocido concurso que se graba en Honduras se especuló con que Carmen Borrego era la mejor pagada con 20.000 euros a la semana. Otros como Ángel Cristo Jr. se habrían llevado entre 8.000 y 15.000 euros, tal y como informaba entonces la revista 'Semana'.

