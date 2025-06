Miley Cyrus se arrepiente de sus tatuajes pero hay uno que podría suponer problemas legales

Un escudo de armas, flores varias, casi todas las mascotas que ha tenido en su vida, un corazón apuñalado, una motocicleta en honor a su padre, letras aparentemente aleatorias... si nos pusiéramos a enumerar todos los tatuajes que adornan el cuerpo de Miley Cyrus podríamos estar mucho rato. La cantante de 32 años tiene los hombros y brazos plagados de diseños pequeñitos de diferentes tipos. También tiene en el tronco e incluso en la planta de los pies.

La mayoría se los puso en los primeros años de la veintena y, ahora, ha admitido en una entrevista que quizás no volvería a hacerlo. «Un error que hice y en el que sigo pensando aún es el 80% de mis tatuajes«, ha confesado Miley Cyrus en su entrevista con 'The New York Times'. Y aún así, no parece tener intención de quitárselos: «No me arrepiento lo suficiente como para hacerme el láser«.

Miley Cyrus ha puesto ejemplos de algunos de los tatuajes que cree que a día de hoy no volvería a hacerse. «Quiero decir, amo a mi gato, pero no necesitaba eso. Amo a mi perro pero... no sé, tener un pitbull en todas las fotos del resto de mi vida es un poco intenso«, ha añadido la cantante, que publicó un disco en agosto de 2025 titulado »Miley Cyrus y sus mascotas muertas«.

«Hay algunos de los que podría prescindir«, ha revelado la cantante. Las manos las tiene cubiertas de pequeños detalles, como una cabeza de alien, un ojo, un trozo de sandía o un corazón. Pero, además, en el dedo anular, en uno de los lados, tiene escrita la palabra »BAD«, que quiere decir »malo«, pero que es realmente un homenaje a Michael Jackson. Concretamente a su álbum con el mismo nombre, publicado en 1987, y de donde salieron temas como 'Man in the Mirror' o 'Smooth Criminal'.

Aunque Miley Cyrus aún no había nacido cuando se publicó este álbum, se ve que encontró especial significado en las canciones porque decidió tatuárselo. Algo que, a día de hoy, piensa que incluso podría suponerle un problema legal. «Mi tatuaje de 'BAD' es muy molesto porque todo el mundo intenta sacarle los derechos. Es la tipografía de Michael Jackson así que intento taparlo porque no hay manera de que su legado apruebe esto«, comenta entre risas al finalizar la entrevista.

Miley Cyrus tiene también varios tatuajes con su ex, Liam Hemsworth, que no se ha quitado. Uno de ellos es, por ejemplo, una calavera tipo mexicana en el tobillo, otro es un bote de Vegemite, una pasta para untar muy popular en Australia. Sin embargo, la cantante abraza todo el sufrimiento del pasado en un disco experimental como el último que ha lanzado, 'Something Beautiful', donde colabora con Naomi Campbell, por ejemplo.