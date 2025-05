Las dramáticas revelaciones de James Middleton sobre su depresión, el cáncer de su hermana Kate y las «razones para seguir vivo»

«No estoy curado de la depresión; nunca podrás curar los problemas de salud mental porque existen constantemente, todo el tiempo, al igual que nuestra salud física». Es solo una de las muchas revelaciones de James Middleton, de 38 años y hermano de Kate Middleton, en una dramática entrevista concedida a 'The Times' en la que ha abordado abiertamente sus problemas de salud mental, sus pensamientos suicidas y el cáncer de la Princesa de Gales.

El hermano de Kate Middleton publicó el pasado año sus memorias 'Meet Ella: The Dog Who Saved My Life', donde relataba cómo su fiel cocker spaniel le impidió quitarse la vida en aquella invernal noche desesperada de 2017. Ahora disponible en edición de bolsillo, James Middleton promociona sus memorias y admite que se preocupó en demasía por la reacción de la gente a sus revelaciones sobre su salud mental.

«Creo que lo que más temía era que si escribía sobre mi depresión, la gente me llamara impostor», asegura antes de advertir que los trastornos mentales «pueden afectar a cualquiera», independientemente de su origen social. Estos comentarios llegan tras las recientes revelaciones del periodista Nicolas Demorand sobre su trastorno bipolar.

Las razones para seguir vivo

Su libro comienza con un momento aterrador ocurrido en la madrugada de un día cualquiera de noviembre de 2017, cuando James Middleton trepó por una claraboya hasta el tejado de la casa de sus padres en Londres con la intención de arrojarse al vacío. Fue entonces cuando vio a Ella más abajo, mirándolo con ojos tristes. Esa mirada lo convenció para volver a bajar.

«Hay razones para seguir vivo, y no querer causar dolor a nadie con mis acciones fue una de las principales», dice sobre sus pensamientos suicidas. «Me imaginé cómo sería para Ella, lo injusto que habría sido, y luego se contagió a toda mi familia y amigos. Lo único que habría hecho habría sido transmitir mi dolor a otras personas», explica.

En la entrevista para 'The Times', James Middleton agradece profundamente el apoyo incondicional de su familia, especialmente de sus hermanas Kate y Pippa, quienes lo acompañaron a varias sesiones de terapia. «Su presencia significaba que sabía que estaba rodeado de personas que realmente entendían por lo que estaba pasando», recuerda.

El cáncer de Kate Middleton

James Middleton también recuerda el cáncer de la Princesa de Gales y la importancia de las relaciones en tiempos de crisis: «Creo que en familia aprendemos a ver, procesar y comprender las cosas. Para ella y su familia fue un momento difícil, y sé que para nosotros y el resto de la familia también lo fue, pero creo que se trata de comunicarse y de ofrecer apoyo y ayudar siempre que podamos».

A James Middleton le diagnosticaron trastorno por déficit de atención y depresión clínica y se sometió a terapia cognitiva conductual durante dos años. Ahora mismo ya no toma medicación y señala cuál fue el punto de inflexión en su recuperación: «Creo que fue entonces cuando volví a ser James Middleton. Una vez que eso cambió, muchas cosas empezaron a encajar», admite. Y fue también durante este periodo cuando conoció a su futura esposa, Alizée Thevenet, también gracias a Ella, quien antes se había acercado a la joven.

James Middleton, ahora padre de un niño de 20 meses, vive uno de sus mejores momentos personales después de haberse acercado a las puertas del infierno. «Todavía tengo retos en la vida: estamos renegociando nuestra hipoteca este año, tenemos facturas que pagar. Pero aceptamos todo esto, intentando ver lo positivo», concluye.

Más temas:

familia

Cáncer

Depresión

memorias