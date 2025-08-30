¿Y si Diana de Gales siguiera viva? «Harry no estaría metido en el lío en el que está»

Este 31 de agosto se cumplen 28 años desde la muerte de Diana de Gales en aquel accidente de coche en un túnel de París. Una pérdida que impactó al mundo y que a día de hoy sigue dando forma al presente. La prematura partida de una Princesa que conquistó a todos también dejó una profunda herida cuya cicatriz aún pica, aún se aprecia. Con motivo de este amargo aniversario, ABC se ha puesto en contacto con varios expertos, personas que llegaron a interactuar con Lady Di, para teorizar sobre cómo sería ahora la vida si aquella noche nunca se hubiera llevado a la madre de los Príncipes Guillermo y Harry.

Aún presente en los corazones de los que la conocieron, quizás una de las personas que más la recuerdan es Renae Plant, la creadora de The Princess and The Platypus Foundation y de The Princess Diana Museum. «Cada año en el aniversario de la muerte de Diana pienso cómo sería a día de hoy», admite a este periódico. Es la dueña de una colección de casi 3.000 objetos que pertenecieron a Lady Di, por lo que su comprensión de la Princesa va más allá de lo que otros dijeron de ella. Sin embargo, está de acuerdo en algunos aspectos con lo que quienes fueron sus amigos aún dicen de ella.

En 2022, con motivo del 25 aniversario de su muerte, el periodista Richard Kay (que llegó a ser su amigo) aseguró a la cadena CBS que si Diana aún estuviera viva «no habría esta brecha entre Harry y Guillermo». Renae Plant está de acuerdo: «Se hablarían, esta separación entre hermanos no habría durado mucho, es una auténtica pena», sentencia la coleccionista a ABC. Algo con lo que está de acuerdo también el periodista Dickie Arbiter, que en conversación con este diario comenta: «Harry no estaría metido en el lío en el que está».

En opinión de este veterano comunicador británico, que fue portavoz de prensa de Isabel II desde finales de los 80 hasta el año 2000 y es autor del libro 'On Duty With The Queen', el Príncipe Harry salió muy perjudicado de la muerte de Diana. «No tendría los problemas de salud mental que tiene ahora», señala. Y especifica: «A Guillermo le ha ido increíblemente bien desde la muerte de su madre, está felizmente casado, tiene tres niños, está bien. Pero Harry no habría tenido que pasar por la angustia que vivió tras la muerte de su madre, habría sido un escenario complemente distinto. Y en lo que respecta al matrimonio, dudo que se hubiera casado con Meghan. Dudo que la hubiera conocido, incluso, pero eso es solo mi opinión».

La periodista y comunicadora Ana Polo, autora del libro 'La Reina' sobre la Familia Real británica, considera que todo hubiera sido «increíblemente diferente». Y también señala esas posibles heridas latentes en los Príncipes Guillermo y Harry. «La muerte de Diana, al ser increíblemente trágica, dejó secuelas en sus hijos y las mantienen a día de hoy», comenta. Señala una falta de «estabilidad emocional» que la Princesa habría aportado como madre y que les ha marcado para siempre.

«A Harry se le ha notado muchísimo esa falta de apoyo materno. Lo dejaron más solo que la una, pobrecillo, muchas de las cosas que están pasando se pueden entender a la luz de esa pérdida. Diana hubiese ayudado mucho a Harry a encontrar su lugar», indica Ana Polo con rotundidad. Se refiere a la «rebeldía» que mostró en sus primeros años de juventud, resultado -según su opinión- de haber perdido a su madre cuando era tan pequeño. Hay que recordar que el Duque de Sussex tenía solo 12 años cuando falleció la Princesa de Gales, y Guillermo 15.

Pero incluso en la sucesión al trono hubiera habido diferencias. Porque tal y como indica la escritora española, «Diana siempre pensaba y decía que Guillermo no quería ser Rey y pensaba que Harry tenía más actitudes, más como ella, más extrovertido, carismático». En cualquier caso, la sucesión al trono era algo que preocupaba a Diana, tal y como desveló años después el periodista Sir Max Hastings, que era editor del 'Daily Telegraph' y era director del 'Evening Standard' en el momento de la muerte de la Princesa de Gales. «Ella dijo que lo único que le importaba era la sucesión de Guillermo al trono. Me dijo explícitamente: 'No creo que Carlos pueda hacerlo'», recuerda. «Lo que ella quería era ver a Carlos echarse a un lado y que Guillermo fuera el heredero al trono».

Aunque ninguno de los expertos consultados duda de que la relación entre Carlos y Camila hubiera seguido los mismos pasos, la vida amorosa de la Princesa Diana es otra de las piezas del puzle que han querido desentrañar. Ana Polo considera que sí hubiera rehecho su vida, que era parte de sus deseos el volver a casarse e incluso tener otro hijo. «Siempre quiso tener una niña», recuerda a ABC, y tenía «muchísimos pretendientes» para alcanzar ese sueño. Algo que también indicaba Sir Max Hastings en su entrevista de 2022.

Sin embargo, Dickie Arbiter lo ve más improbable: «La última vez que hablé con ella fue antes de que se fuera al sur de Francia con Al-Fayed y el matrimonio era lo último en lo que pensaba». «Puede que tuviera algunos admiradores pero creo que no se hubiera casado de nuevo y veo bastante improbable que hubiera tenido más hijos», sentencia en conversación telefónica con este diario.

Lo que todos los consultados señalan es que, sin duda, Diana hubiera seguido trabajando en sus proyectos benéficos, creando incluso su propia fundación tal y como señala Ana Polo. Incluso podría haberse mudado a otro país, a África o a América, aunque Dickie Arbiter tiene sus dudas. «Eso nunca iba a pasar. Nunca se hubiera alejado de sus hijos. Se hubiera quedado en Reino Unido y hubiera tenido un papel como el de Sarah Ferguson: nada oficial», indica.

Y, por supuesto, su rol familiar habría sido indiscutible. «Sé que habría sido la mejor abuela y habría sido cariñosa con ellos. Habría ayudado a criarles, mostrándoles el lado humano y la vida fuera del palacio, como hizo con Guillermo y Harry, enseñándoles compasión, llevándoles a refugios para personas sin hogar, al McDonalds, a parques temáticos», comenta Renae Plant. «Guillermo habría seguido siendo muy protector con sus hijos, así que no se habrían visto esos momentos más allá del hogar y de su ambiente muy protegido», finaliza Dickie Arbiter.

Una vida con la que solo podemos soñar, pero que sin duda habrá pasado en un millón de ocasiones por la cabeza de sus hijos, que aún la echan de menos.