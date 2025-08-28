La nueva polémica de Katy Perry: demanda a un octogenario impedido a cuenta de su mansión de 15 millones de dólares

La nueva polémica de Katy Perry no tiene que ver con contratos publicitarios ni discográficos. Tampoco con custodias ni manutenciones. Ni con viajes interestelares junto a sus amigas. Más bien es de ámbito doméstico. Compró una mansión en Montecito por 15 millones de dólares y ahora clama justicia. Ha demandado al inquilino de su mansión californiana, de 85 años e impedido, a cuenta de los daños en la casa que presentaba la casa y del dinero que supuestamente perdió en el tiempo que estuvo sin poder alquilarla por el proceso judicial. Las críticas arrecian por su supuesta avaricia.

Katy Perry no solo busca una indemnización por daños y perjuicios, sino que también busca justicia, según declaró ante un tribunal de Los Ángeles. Cuando le preguntaron si busca obtener algún beneficio económico o qué con el resultado de este litigio, Katy Perry respondió: «Sí... justicia». Y añadió con toda rotundidad: «Me arriesgaría a perder dinero si no me beneficia».

La cantante de 40 años apareció con una camisa gris a rayas y su imponente cabello oscuro cayendo por los hombros. Testificó por vídeo en el Tribunal Superior de Los Ángeles durante el cuarto día de un juicio en el que reclama millones a Carl Westcott, un hombre de 85 años, por pagos atrasados de alquiler y la reparación de los daños de la enorme casa que le compró hace cinco años.

Propietaria de otras tres mansiones

Durante 55 minutos de testimonio, en los que bebió agua con frecuencia de una botella metálica azul, Katy Perry declaró ante el tribunal que ya era propietaria de otras tres casas en la zona de Santa Bárbara cuando aceptó pagar 15 millones de dólares en efectivo por la casa de Wescott en julio de 2020, utilizando a su representante, Bernie Gudvi, como agente.

Apenas unos días después de firmar el contrato, Westcott, quien padece un trastorno cerebral incurable, intentó rescindir el acuerdo, alegando que estaba bajo los efectos de analgésicos al firmar. Pero Katy Perry y su entonces prometido, la estrella de cine Orlando Bloom, se opusieron, insistiendo en que querían quedarse la casa de 840 metros cuadrados para criar a su hija Daisy.

Westcott demandó para anular el contrato de compraventa, pero, tras casi cuatro años en los tribunales, la famosa pareja ganó el caso para conservar la finca de la década de 1930, a 160 kilómetros al norte de Los Ángeles, donde residen otras celebridades como el príncipe Harry y Meghan Markle, Oprah Winfrey, Ariana Grande o Gwyneth Paltrow.

Supuestos alquileres que perdió

Poco después de obtener las llaves de la casa, ella y Bloom volvieron a los tribunales, esta vez exigiendo 6 millones de dólares a Westcott. De ellos, casi 2,5 millones de dólares eran por daños y perjuicios a la extensa propiedad de 1 hectárea, mientras que los otros 3,5 millones eran por supuestos alquileres que podría haber cobrado durante su larga batalla legal. Los abogados de Perry redujeron posteriormente su reclamación por daños y perjuicios a 1,3 millones de dólares, lo que a su vez supuso una reducción de 1,2 millones de dólares en la factura.

Durante su testimonio el martes, Katy Perry admitió que para cuando se transfirió el título de propiedad en 2024, el propietario registrado de la casa era una sociedad de responsabilidad limitada controlada por Bloom. Y ante la sugerencia del abogado de Westcott de que fue Bloom quien desembolsó unos 5 millones de dólares para las reparaciones y renovaciones de la casa, ella afirmó haber participado en el proyecto como socia y asesora de su entonces marido.

Al preguntarle Thomas sobre si «tiene algún tipo de interés financiero en el resultado de este litigio», Katy Perry respondió: «Mi interés financiero podría ser la pérdida de dinero, los honorarios de los abogados, la pérdida de ingresos por alquiler, todo lo anterior».

Las acusaciones de la familia del demandado

Hasta el momento, Westcott ha recibido 9 millones de dólares de los 15 millones del precio original de compra de la mansión, por lo que Thomas le dijo a Perry: «Alguien tendrá que pagar los otros 6 millones. ¿Quién será?». Ella respondió: «Podríamos ser Orlando y yo. Somos familia para toda la vida».

Katy Perry ha recibido duras críticas de la familia de Wescott por atacar a su patriarca, enfermo y sin capacidad para defenderse. Dicen estar indignados por la avaricia de la estrella del pop, cuya fortuna se estima en 350 millones de dólares, y han criticado duramente el sistema de élite de Hollywood, que, según ellos, permite que celebridades como ella «traten a la gente normal como basura».

«Es un comportamiento de celebridad con derecho», dijo Chart Westcott, de 40 años, hijo de Carl. «No tiene ningún sentido de la justicia, ninguna empatía, nada de empatía, todo lo contrario», añadió. La indemnización que reclama es «absolutamente atroz», afirmó.