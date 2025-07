La conexión española con la colección privada más grande de la Princesa Diana

Al grito de «adjudicado», Renae Plant se levanta y, emocionadísima, se acerca al vestido de fondo azul y flores de colores que la Princesa Diana se puso en varias ocasiones. Inmediatamente después, llorando, cae al suelo. Momentos antes, según cuenta a ABC su marido, el madrileño Livinio Stuyck Sanchez, Renae estaba temblando tanto que pensaba que se iba a desmayar. El matrimonio lleva una década invirtiendo todos sus ahorros en una nada modesta colección de la fallecida Princesa de Gales.

Son más de 2.700 objetos que incluyen cartas, vestidos y recuerdos de la Princesa Diana, lo que la convierte en la colección más grande del mundo de piezas históricas del icono británico. El éxito está asegurado, así que en 2026 irán 'de viaje' por 21 ciudades de Estados Unidos en una exposición itinerante. Un proyecto respaldado por la organización The Princess and the Platypus Foundation, y para el que los Príncipes Guillermo y Harry han dado su bendición.

Pero empezando por el principio, hay que remontarse atrás en el tiempo, a cuando Renae Plant, ahora una fan acérrima de Diana, conoció a la Princesa por primera vez. Estaban en una excursión del colegio cuando les llevaron a ver a Lady Di, que se paró ante esa niña de 12 años que no sabía muy bien quién era la persona que tenía delante. Se miraron a los ojos y todo cambió. «Me quedé sin palabras», dice Renae.

Dos encuentros con Diana lo empezaron todo

Cuando la entonces Princesa de Gales continuó, aquella niña impresionada volvió en sí y corrió para decirle algo, pero no lo consiguió. Eso sí, vio como a Diana se le caía al suelo un pequeño ornitorrinco de arcilla: la pequeña se agachó, lo cogió y se lo dijo a uno de los hombres de seguridad, esperando que le dejaran entregárselo de nuevo. «Lo ha debido dejar caer para dártelo a ti», le dijo aquel hombre a la pequeña Renae, que recuerda aquella anécdota como el comienzo de su pasión por Lady Di. No fue la única vez que la vio: la segunda fue pura casualidad, cuando ya tenía 18 años, y estaba en Sídney a punto de ir a la playa cuando vio una multitud.

Los dos encuentros de Renae Plant con la Princesa Diana, en 1983 y 1988, inmortalizados. En la foto de arriba, la niña que está a la izquierda de la comitiva, de pie mirando a la izquierda, es Renae con 12 años. En la foto de abajo a la izquierda el ornitorrinco que encontró en el suelo, que se ve al lado del pie de Diana en la imagen de arriba. En la tercera instantánea, Renae asegura que el pulgar a punto de estrechar la mano de la Princesa es el suyo. Cedidas por Renae Plant

Al enterarse de que se trataba de una visita de Diana acudió y pudo volver a saludarla por segunda vez. En esa ocasión, la Princesa llevaba el conocido como 'caring dress', ese traje azul con flores diseñado por Bellville Sassoon que precisamente este mismo viernes Renae compró por unos 500.000 dólares (unos 424.500 euros) a los que hay que sumar las tasas de Julien's Auctions. Compró ese y otra treintena de recuerdos para sumar a su colección, que conforma el The Princess Diana Museum.

Todo inspirado por aquel ornitorrinco (platypus) de arcilla, que da nombre a la fundación, y que por supuesto ahora forma parte de la colección.

Su primera compra

Una andadura que comenzó en 2014 junto a su marido, Livinio, un madrileño que pertenece a la prestigiosa familia española de los Stuyck y que conoció a Renae en 1998 en Ámsterdam. Pasaron cinco años de relación a distancia, viéndose solo una vez al año en un evento de trabajo, hasta que decidieron apostar por su relación.

Livinio lo dejó todo, se casó con Renae y cumplió su sueño de formar una familia a principios de los 2000. Han tenido tres hijos que ahora tienen entre 17 y 21 años y que han crecido escuchando las historias de la Princesa Diana. Sin embargo, hace nueve años, tras casi quince ahorrando con su negocio familiar (una escuela infantil en Estados Unidos), se vieron con unos 100.000 dólares de ahorros.

Tal y como cuenta él, primero quisieron invertirlo en algo más tradicional, pero pronto decidieron gastarlo en su primer vestido de Diana, que por aquel entonces no eran las piezas de coleccionista que son ahora. Lo compraron con Julien's Auctions, como esta última vez, empezando un ciclo que poco a poco les ha hecho hipotecar su hogar cuatro veces.

El apoyo de Guillermo y Harry

Renae cuenta que, tras verse con algunos recuerdos de Diana, decidió que necesitaba hacer algo más con su legado, no quería ser una de esas personas que guardan los recuerdos en el sótano y se olvidan. «Esta es mi vocación. Ella me está guiando en este proceso«, explica en conversación telefónica con ABC, haciendo referencia a la Princesa. Por eso decidió escribir a los Príncipes Guillermo y Harry para obtener su bendición a la hora de crear una fundación en honor a su madre. Ambos le respondieron de manera afirmativa, animándola, aunque sin sumarse al proyecto porque curiosamente poco antes había cerrado por falta de público el museo de Diana que los hermanos abrieron en Althorp. Una aprobación que se ha repetido más recientemente.

Volvió a escribir al príncipe heredero para enviarle el libro que ha escrito junto al peluquero de Diana, Richard Dalton, en donde cuentan algunas anécdotas desconocidas, 'It's All About The Hair - My Decade With Diana, H.R.H. Princess of Wales'. «Hace solo tres semanas recibí una respuesta de Guillermo«, admite orgullosa. El hijo de Carlos III le agradecía el gesto.

El jersey de la oveja negra se subastó en Sotheby's en 2023 GTRES

Renae se ha convertido en solo ocho años en una experta en conservación y museística y señala entre sus piezas favoritas el último vestido que se puso la Princesa, o el jersey de la oveja negra que Diana se puso en 1981 y que «demuestra su espíritu rebelde«. También las más de 600 cartas que envió o recibió en algún momento en donde se muestra su gran sentido del humor y su atención a los detalles: »Era muy divertida«. Lo que tiene claro es que, incluso si consiguiera alguna de estas misivas que comprometiera a la Princesa no la haría pública.

Para todo lo que, según ella, sí merece ser enseñado, ha creado un museo digital llamado The Princess Diana Museum, donde se cobra una cantidad simbólica por ver digitalmente la exposición de todos sus objetos durante 24 horas. También aceptan donaciones, aunque Livinio desvela a este periódico que apenas les llegan y que la mayor parte de sus adquisiciones salen de sus propios ahorros. Aunque esperan recuperar parte de la inversión con la exposición itinerante, y su idea es que los beneficios vayan a causas benéficas que tengan que ver con niños.

«Hemos dedicado nuestra vida a los niños con nuestra escuela, tenemos a 300 familias y a 29 empleados», comenta Livinio, por lo que a nivel benéfico querrían apostar por el mismo objetivo. Siguiendo así, además, el motivo por el que la Princesa Diana es más famosa, más que por sus estilismos o sus recuerdos: por su intención y deseo de conectar con la gente, de ayudar, de acompañar.

Renae Plant y Livinio Stuyck con dos de los vestidos de la subasta Cedida por Renae Plant

Ponrot, los madrileños podrán disfrutar de todo el conocimiento y detalles que este matrimonio ha recopilado de la Princesa Diana. Livinio Stuyck, que al comienzo de su carrera se especializó en montar platós y escenarios, está poniendo en uso sus conocimientos para crear una exposición inmersiva en Madrid sobre Lady Di. Una experiencia que sigue los pasos de otras que ya han tenido lugar en la capital y que permitirá a las nuevas generaciones conocer a un icono con el que nunca compartieron tiempo ni espacio. Además, tendrá detalles tan especiales como poder oler el perfume que usaba o ver cómo era su letra. Y esto es solo el principio: la idea de este matrimonio es que, llegado el momento, su colección vuelva a donde, según ellos, le corresponde estar... en Londres.

«Cuando el Príncipe Guillermo sea Rey, Diana será la madre del monarca, su figura tendrá aún más importancia», sentencia Renae. Quizás entonces esta colección tenga todavía más valor cultural del que ya tiene.