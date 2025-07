La urgencia del Príncipe Harry: hacer las paces ya con su hermano Guillermo... o exilio

Son tiempos de armisticio y negociaciones de paz entre Gran Bretaña y Montecito. O, más concretamente, entre el Rey Carlos y su hijo Harry. Unas atribuladas conversaciones que, sin embargo, incluyen múltiples derivadas, como por ejemplo, el papel del Príncipe Guillermo, heredero de la Corona. Y ahora un experto real proclama que o el Sussex hace las paces con su hermano... o exilio.

Las islas andan revolucionadas con la sola idea de asistir -casi en tiempo real- a la reconciliación entre el Rey Carlos y el Príncipe Harry después de conocerse el encuentro que mantuvieron días a atrás representantes de ambas partes en un selecto y privado club de Londres. Pero esto no parece ser solo cosa de ellos dos.

Si hace unos días el 'Daily Mail' publicaba que la oposición de Guillermo y Kate Middleton podría ser insalvable, ahora llegan unas revelaciones del 'Daily Mirror' que abundan en las urgencias del Sussex para intentar arreglar cuando antes las cosas con su hermano. «El príncipe Harry teme ser desterrado del Reino Unido una vez que su hermano Guillermo se convierta en rey», según ha afirmado un experto real a este medio.

Lejos de la reconciliación

Parece ser cierto que el hijo menor del monarca desea zanjar sus desavenencias con la Familia Real, que comenzaron con la marcha de él y su esposa, Meghan Markle, a Estados Unidos. Dos asesores clave de los Sussex se reunieron recientemente con el jefe de comunicación del Rey Carlos, lo que desató rumores de paz. Pero el biógrafo Tom Bower cree que padre e hijo están muy lejos de reconciliarse, y es posible que nunca se vuelvan a ver.

«Que se vuelvan a ver durante la vida de Carlos depende de cuánto tiempo viva el monarca. No podría decir que nunca, porque estoy seguro de que Carlos quiere ver a su hijo, pero sobre todo depende de cómo se comporte Harry», ha dicho antes de añadir: «Harry está muy preocupado de que, cuando su padre muera algún día, Guillermo literalmente lo destierre y no tenga ningún estatus en Gran Bretaña. Será persona non grata».

Tom Bower, de 78 años, es autor de 'Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors', por lo que se considera una voz de peso en Reino Unido. Y ha advertido en 'Daily Mirror' que el duque de Sussex está «desesperado» por reparar la relación con su padre, de 76 años. Pero con Carlos recibiendo tratamiento contra el cáncer y la profunda división familiar, la reconciliación no se presenta nada sencilla.

«Harry necesita reunirse con Carlos para demostrar que forma parte de la Familia Real y consolidar su credibilidad en Gran Bretaña. Pero mientras Palacio no le permita acceder a Carlos, no podrá dar el primer paso. Sospechan que en cuanto se encuentre con Carlos, lo usará para mejorar su credibilidad, porque eso es lo que necesita desesperadamente, y por eso también se le mantiene alejado», ha insistido.

El papel protagonista de Guillermo

El Rey Carlos solo ha visto una vez a la hija menor de los Sussex, Lilibet, de cuatro años. Se espera que la próxima visita programada de Harry a su país natal sea en septiembre, pero podría coincidir con las vacaciones anuales de Carlos y Camila en Balmoral. Tom Bower considera «muy improbable» que se encuentren. «Yo apostaría a que no», ha dicho.

«La salud de Carlos es la principal preocupación, y la sucesión de Guillermo es lo siguiente. Los problemas de Harry son irrelevantes y están irritados con él. Harry no puede simplemente llegar al Palacio y ver a su padre», ha relatado el experto real, poniendo de relieve que hay más urgencias reales -empezando por la salud de Carlos y su edad- que opciones de solucionarlo todo a corto plazo.

Se ha dicho que la reciente cumbre de paz entre representantes de Carlos Y Harry no habría tenido lugar sin la aprobación del Príncipe Guillermo, pero han sucedido demasiadas cosas entre los dos hermanos como para que la reconciliación sea una opción de verdad en estos momentos. Tom Bower, quien actualmente esta trabajando en la secuela de 'Revenge', ha afirmado que tanto Guillermo como Kate Middleton probablemente bloquearían cualquier intento de reconciliación. Y dada la salud de Carlos, la presión aumenta.

Si bien Harry ha realizado viajes esporádicos al Reino Unido desde que él y Meghan Markle dejaron de ser miembros activos de la realeza y se mudaron a California, la duquesa de Sussex solo ha pisado suelo británico una vez, para el funeral de la reina Isabel II en septiembre de 2022. «Meghan está cansada de todo esto, quiere que termine. Le importa un bledo lo que pase», ha concluido el experto.