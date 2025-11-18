Suscribete a
Danny Masterson, de 'Aquellos maravillosos 70', culpa a su abogado de haber sido condenado por violación

El intérprete cumple una sentencia de 30 años de prisión pero ha apelado y quiere repetir el juicio

La drástica decisión de la mujer del actor de 'Aquellos maravillosos 70' condenado por violar a dos mujeres

gtres
Marina Ortiz Cortés

Danny Masterson, que interpretaba a Steven Hyde en 'Aquellos maravillosos 70', busca salir indemne del juicio de 2023 en el que fue declarado culpable de violación. El actor de 49 años está en la cárcel, sirviendo una condena de 30 años en ... San Luis Obispo (California), pero este mismo lunes presentó una petición de habeas corpus con un nuevo equipo de abogados.

