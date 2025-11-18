Rocío Crusset presenta a su nuevo novio en televisión

Mariló Montero se hizo en la noche del lunes con la corona de 'MasterChef Celebrity' y, durante la emisión, grabada hace meses, se desveló un secreto bien escondido. En el episodio apareció acompañada y apoyada por sus dos hijos, Alberto Herrera y Rocío ... Crusset, que estuvieron en la grabación junto a sus respectivas parejas. La sorpresa fue, precisamente, conocer que la modelo tenía una nueva ilusión después de que, a principios de año, se conociera que había roto con su anterior novio, Maggio Cipriani.

«Me ha hecho mucha ilusión que Alberto, Rocío, Blanca y Charlie estén aquí acompañándome porque son poco dados a estar en los medios de comunicación fuera de donde ellos trabajan», comentó Mariló cuando se les presentó.

La nueva pareja de Rocío Crusset es un estadounidense llamado Charlie Schein, que está aprendiendo español pero ya parece de lo más integrado en la familia. Pelo largo rubio y con un toque surfero, una considerable estatura y la confianza en sí mismo como para dejarse ver en televisión presentándose como novio de la modelo.

Afincado en Nueva York, como la propia hija de Mariló y Carlos Herrera, Charlie lleva más de una década relacionándose con la 'crème de la crème' del mundo del arte y el espectáculo estadounidense. Entre los seguidos de la modelo se encuentra su misterioso novio, pero su cuenta es privada y no se puede ver ningún detalle de su relación, si es que lo ha publicado él, puesto que ella lo ha mantenido en secreto hasta ahora.

Eso sí, su nombre sí aparece en las búsquedas. En las fotos que se pueden encontrar en línea hay apariciones en fiestas de arte de Miami, presentaciones de libros en casas de actrices en California o exposiciones de moda en Nueva York. Un mundo en el que, sin duda, podría haber coincidido con Rocío Crusset en multitud de ocasiones y que demuestra lo bien conectado que está Charlie. Sin embargo, se desconoce a qué se dedica profesionalmente.

Asignaturas pendientes

Lo que está claro es que los fogones son su asignatura pendiente. En 'MasterChef Celebrity' solo se desveló que era el yerno de Mariló, y que aunque su suegra cocinara tan bien deseaba que su novia le cocinase con el mismo talento. A lo que la presentadora puntualizaba que los dos deberían aprender, y él admitió: «Sí, yo también».

También tiene pendiente el aprender algo más de español, tal y como señaló su cuñado. «Está llegando, está trabajando en eso», dijo Alberto Herrera cuando Pepe Rodríguez le preguntó cómo iba con el castellano.

La ruptura de Rocío Crusset con Maggio Cipriani se conoció hace unos meses, pero había ocurrido mucho antes. Sin embargo, se pensaba que la modelo permanecía soltera, porque no se había dejado ver con pareja en ninguno de los actos familiares de este año con motivo de la boda de su hermano. Quizás ahora que se ha hecho la presentación oficial en televisión será más fácil ver a la modelo con su nuevo novio.