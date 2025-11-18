Suscribete a
Rocío Crusset presenta a su nuevo novio en televisión

A principios de año se conoció que la hija de Mariló Montero había roto con su pareja anterior, Maggio Cipriani

Rocío Crusset ilusionada con la boda de su hermano Alberto Herrera y Blanca Llandres

Rocío Crusset y su novio, Charlie Schein
Rocío Crusset y su novio, Charlie Schein rtve
Marina Ortiz Cortés

Mariló Montero se hizo en la noche del lunes con la corona de 'MasterChef Celebrity' y, durante la emisión, grabada hace meses, se desveló un secreto bien escondido. En el episodio apareció acompañada y apoyada por sus dos hijos, Alberto Herrera y Rocío ... Crusset, que estuvieron en la grabación junto a sus respectivas parejas. La sorpresa fue, precisamente, conocer que la modelo tenía una nueva ilusión después de que, a principios de año, se conociera que había roto con su anterior novio, Maggio Cipriani.

