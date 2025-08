Cristian Suescun confirma el distanciamiento con su hermana Sofía: «Ya basta, no quiero más»

Un año después de que estallase la sonada ruptura familar entre Maite Galdeano y Sofía Suescun, la tensión que a reactivado entre los hermanos. Ahora, Cristian ha decidido romper su silencio y confirmar públicamente su distanciamiento de Sofía. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, con un mensaje contundente y cargado de emoción que ha marcado un antes y un después en la historia de esta mediática familia.

«¿Vender? ¿Creéis que decir que estamos distanciados es vender a mi hermana? Porque yo creo que es más bien protegerla. Mejor me callo y no subo stories llorando, bastante he llorando durante un año sin subir nada y comiéndome yo solito la amargura. Ya basta, no quiero más», escribía Cristian en su cuenta de Instagram, confirmando lo que hasta ahora eran solo rumores.

Estas declaraciones llegan tan solo unos días después de que el exconcursante de realities reapareciera públicamente desde un hospital, en una imagen que despertó gran inquietud entre sus seguidores. En la fotografía, compartida en sus redes, Cristian revelaba que le habían detectado algo anómalo durante una gastroscopia: «Me han hecho una gastroscopia y han encontrado algo raro, así que han aprovechado para hacerme una biopsia. Ahora toca esperar los resultados. Esperemos que todo esté bien. Gracias a todo el personal del hospital que me ha atendido estupendamente».

Aunque el motivo exacto del distanciamiento con Sofía no ha sido revelado, Cristian sí ha dado a entender que se trata de una situación arrastrada en el tiempo, y que no está dispuesto a seguir ocultando. A esta complicada circunstancia se suma el acoso que, según él, ha recibido en los últimos meses por parte de los seguidores de su hermana. «A todos los fans niñatos de mi hermana que sigan amenazándome, decirles que tomaré las medidas legales oportunas con todos ellos. Me están amenazando de muerte y esto ya está pasando de castaño a oscuro», aseguró en otro story publicado recientemente.

redes

Pese a todo, Cristian ha intentado mantener la calma y centrarse en su recuperación física y emocional. El deporte, asegura, ha sido su vía de escape: «Familia, os voy a dar un consejo que os va a servir para el resto de vuestras vidas. Escuchad, el deporte y el mero hecho de sudar os va a ayudar a que el resto de problemas de vuestra vida se minimicen. De nada», compartía en un paseo por la naturaleza.

Mientras tanto, Sofía Suescun también ha reaparecido, aunque de forma más contenida. En sus redes sociales ha dejado claro que no está atravesando un buen momento y ha optado por tomar distancia: «No quiero fingir, tampoco quiero entrar en detalles. Necesito un tiempo de recuperación y coger aire. He estado y estaré ausente por aquí. Espero que me entendáis, volveré fuerte», escribió en Instagram junto a dos imágenes: una relajada desde su piscina y otra en la cama, reflejo de su estado real.

La influencer, de 29 años, siempre ha mostrado una relación muy estrecha con su hermano, a quien llegó a considerar su mayor apoyo tras su desvinculación de Maite Galdeano. Pero ahora, ese vínculo parece haberse fracturado también.

REDES

Por su parte, Kiko Jiménez, el novio de Sofía, también se ha pronunciado. Lo ha hecho desde el plató del programa 'Fiesta', en el que colabora. Kiko, que fue señalado por Maite como el responsable del primer gran conflicto familiar hace un año, ha preferido mantenerse al margen del nuevo choque entre hermanos. «Estamos todos preocupados. Esperemos que no sean nada esas pruebas que tienen que hacerle. Que se cuide y que se mejore, le deseamos todo lo mejor del mundo», dijo en directo, mostrando su apoyo a Cristian por su estado de salud.

Además, según reveló el periodista Iván Reboso en el mismo programa, Cristian le confesó que nadie fue a visitarlo al hospital, aunque sí recibió un mensaje de Maite: «Estoy solito en el hospital, no ha querido venir nadie. Mi madre es la única persona que me ha escrito un mensaje. Al fin y al cabo, es mi madre y el tiempo dirá lo que pasa entre ella y yo».

De momento, los tres protagonistas han preferido guardar silencio sobre las causas exactas de esta nueva brecha. Pero la exposición pública del conflicto y su coincidencia con la fecha del inicio del distanciamiento con Maite Galdeano no hacen más que confirmar que la familia Suescun Galdeano vive una de sus etapas más delicadas.

