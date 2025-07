Ni crisis ni nada: Gerard Piqué comparte su álbum de fotos más romántico junto a Clara Chía

Ni crisis ni nada. O eso parece. Gerard Piqué ha roto un largo silencio en sus redes sociales para publicar su álbum de fotos más especial junto a Clara Chía, su novia, con la que ha emprendido un largo y romántico viaje de placer por Estados Unidos. Desde Arizona a la costa oeste. Y por allí van paseando su amor para desafiar los recurrentes rumores de crisis.

Ya van para más de tres años de relación- y especulaciones-, y ahí siguen. Gerard Piqué y Clara Chía han zanjado cualquier especulación con un mal momento de la relación para emprender un viaje fantástico que además el ex de Shakira se ha encargado de publicarlo en redes. Quizá para hacer rabiar a todos aquellos que comentan el estado de la relación entre ambos.

La pareja disfruta de un gran momento personal, a qué dudarlo a raíz de las fotografías que ha publicado el antiguo jugador del FC Barcelona. Algo muy poco habitual, pues el inicio de su relación causó un enorme ruido en la crónica rosa, amplificado por las canciones que después publicó Shakira y todas las insinuaciones a Clara y su antiguo marido. Tanto Piqué como su novia han mantenido en este tiempo un perfil bajo en las redes sociales, dejando su vida privada al margen de los medios.

El mensaje de Piqué

Por eso ha sido tan reseñable que este fin de semana el exfutbolista se haya saltado su propia norma para compartir en sus redes sociales varias imágenes junto a su novia y un grupo de amigos disfrutando de unas estupendas vacaciones de verano. El catalán ha abierto su álbum de fotos más romántico para enseñar a todo quien lo quiera ver que la relación está en lo más alto.

La pareja ha empaquetado su bártulos y ha cruzado el océano para aterrizar en Estados Unidos. Clara Chía y Gerard Piqué han elegido inicialmente Arizona como primer destino, un estado trufado de espectaculares parajes naturales. Por ejemplo, el famoso Cañón del Colorado o el imponente Canyon Lake.

En una de las imágenes, la pareja se muestra de lo más cariñosa dándose un beso en el comedor de su apartamento alquilado, que muestran junto al paisaje. También posan ante las cámaras recorriendo el cañón o incluso dándose un chapuzón junto a unos amigos. Y muestran el mítico conocido cartel de entrada, sin esconder por dónde se encuentran.

También en Los Ángeles

En otra publicación que ha hecho en sus 'stories' de Instagram, Gerard Piqué ha publicado otra fotografía, esta vez junto a su excompañero en el FC Barcelona Riqui Puig, actualmente jugador de LA Galaxy. Ambos coincidieron en el equipo azulgrana durante muchos años y desde entonces mantienen una excelente relación.

La publicación de las fotografías no es poca cosa, ya que la pareja llevaba más de dos años sin compartir una imagen juntos en las redes sociales. Y también se sabe que Gerard Piqué es conocido por no hacer las cosas sin motivo. Eso sí, el exfutbolista no ha podido evitar que el nombre de Shakira inunde el muro de comentarios de su Instagram.

Piqué ha mostrado que ni crisis ni nada que se le parezca. Fue hace nada, el pasado mes de abril, cuando la prensa rosa volvió a hablar de problemas en la pareja, algo a lo que ellos respondieron dejándose ver juntos en el coche. Y ahora llegan estas imágenes juntos.