Suscribete a
ABC Premium

El hijo pequeño de Alicia Koplowitz le sigue los pasos en el mundo de los negocios y la inversión

Pelayo Cortina Koplowitz pretende continuar con el legado, pero con grandes salvedades que introducen innovación

El Supremo da la razón a Alicia y Esther Koplowitz, no tienen un hermano secreto

Pelayo Cortina Koplowitz
Pelayo Cortina Koplowitz oakmond
Noelia Zazo

Noelia Zazo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pelayo Cortina Koplowitz (39 años) forma parte de una de las sagas familiares más influyentes del empresariado español. Hijo de Alicia Koplowitz (73) y Alberto Cortina (78), nació en un entorno marcado por inversiones, patrimonio e historia empresarial. Ha crecido bajo el ... peso de un apellido que ha protagonizado algunas de las operaciones más relevantes de las últimas décadas, pero su trayectoria se ha ido separando de las estructuras tradicionales de su familia. Con 39 años, representa una nueva manera de abordar los negocios, más centrada en proyectos singulares y en sectores donde la diferenciación estratégica es más determinante que el tamaño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app